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Обсяг 3-міс. ДС збільшився на 5,04 млрд грн
19:46 02.01.2024 |
Національний банк України (НБУ) на п'ятому після корекції параметрів монетарного дизайну 26 жовтня тендері з розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів у п'ятницю, 29 грудня, продав ці папери на 11,08 млрд грн.
Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення за два тижні цих інструментів сумарно на 6,05 млрд грн обсяг 3-міс. депосертифікатів в обігу збільшився на 5,04 млрд грн - до 174,61 млрд грн.
Зазначено, що кількість банків-учасників у тендері скоротилася на три - з 31 до 28.
Що стосується продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то протягом двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 338,43 млрд грн до 479,95 млрд грн серед 52-60 банків.
Обсяг обов'язкових резервів з 11 грудня до 10 січня становить 334,07 млрд грн, що на 5,63 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.
Як повідомлялося, з 15 грудня НБУ знизив облікову ставку і ставку за ДС "овернайт" з 16% до 15% річних, за тримісячними ДС - з 20% до 19% і за кредитами рефінансування - з 22% до 21%.
Раніше, в жовтні, регулятор скоригував параметри вкладень банків у 3-міс. депосертифікати, посиливши доступ до них. З грудня цього року базою для розрахунку ліміту вкладень фінустанов у 3-міс. папери став виключно приріст строкових гривневих депозитів фізосіб на термін понад три місяці.
Крім того, з 3 листопада НБУ відлучив від доступу до купівлі 3-міс. ДС банки із заборгованістю за довгостроковими кредитами рефінансування, а також зменшив періодичність тендерів з їх розміщення до разу на два тижні замість колишнього щотижневого графіка.
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