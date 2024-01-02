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АНАЛІТИКА

НКЦПФР додала Сирію, Кубу та М'янму до держав зони ризику

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зарахувала Республіку Союзу М'янма, Сирійську Арабську Республіку і Республіку Куба до числа іноземних держав, що належать до зони ризику.

Як повідомляється на сайті регулятора в четвер, відповідне рішення №1485 було ухвалено 28 грудня.

Раніше в зону ризику були включені РФ, Білорусь, Іран і КНДР.

Уточнюється, що нове рішення набуло чинності з 1 січня 2024 року.

Як повідомлялося раніше, емітенти цінних паперів зобов'язані надати Комісії інформацію про наявність у них ділових відносин із клієнтами/контрагентами держав зони ризику або клієнтами/контрагентами, яких контролюють держави зони ризику, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії РФ проти України та сприяння стабільності ринків капіталу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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