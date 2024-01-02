Фінансові новини
- |
- 02.01.24
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ ослабив довідковий курс гривні до 38,0576 грн/$1
12:45 02.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 29 грудня 2023 року.
|Показник
|29.12.2023
|02.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.0071
|38.0576
|0.133
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 29 листопада - 37,9824 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні
|Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами, – ЗМІ
|З 1 січня зросли податки для ФОПів
|В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НКЦПФР додала Сирію, Кубу та М'янму до держав зони ризику
|Нацбанк оновив порядок проведення банками моніторингу щодо політиків
|НБУ ослабив довідковий курс гривні до 38,0576 грн/$1
|Європейські фондові індекси зростають напередодні ключових даних щодо PMI
|НАЗК назвало умови виключення Райффайзен Банку з переліку міжнародних спонсорів війни
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.01.24
|Ціни на золото зростають на початку 2024 року, в центрі уваги скоре зниження ставок
Бізнес
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT
|Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку
|2024-й може стати роком, коли процесорна архітектура Arm «посуне» x86 - завдяки новому чипу Qualcomm та новим збіркам Windows
|$2 мільярди на рік - стала відома найприбутковіша мобільна гра 2023 року
|Китай послабив обмеження щодо ігор — після того, як Tencent та NetEase втратили $80 млрд