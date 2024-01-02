Європейські фондові індекси зростають напередодні ключових даних щодо PMI

Європейські фондові ринки зросли у вівторок, розпочавши новий рік на позитивній ноті напередодні публікації ключових даних щодо регіональної виробничої активності.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,7% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,6%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4% .

Європейські фондові ринки розпочали новий рік з таким самим позитивним прогнозом, як і закінчили минулий, що зумовлено очікуваннями того, що 2024 рік ознаменує початок глобального циклу пом'якшення.

У той час, як надії на зниження ставок з боку Федеральної резервної системи США були домінуючим фактором, інвестори також очікують, що Європейський центральний банк оголосить про зниження ставок щонайменше на 150 базисних пунктів цього року загалом.

Інфляція почала досить швидко знижуватись, але останні ознаки вказують на те, що єврозона пережила рецесію у другій половині минулого року.

У вівторок вся увага буде прикута до публікації даних із ділової активності у виробничому секторі (PMI) за грудень для ключових країн єврозони, які, як очікується, покажуть, що цей ключовий сектор продовжує впевнено скорочуватися у всьому регіоні.

Дані приватного сектора, опубліковані раніше у вівторок, показали, що виробнича активність Китаю минулого місяця зростала швидше, але це різко контрастувала з офіційними даними неділі, які показали, що виробнича активність у грудні скорочувалася третій місяць поспіль.

Що стосується корпоративних новин, акції ASML впали на 0,4% після того, як уряд Нідерландів частково відкликав експортну ліцензію виробника напівпровідникового обладнання до Китаю для двох систем, що використовуються у виробництві сучасних чіпів.

ASML заявила, що не очікує, що цей крок вплине на її фінансові перспективи на 2023 рік, але все ж таки може викликати реакцію Пекіна.

Акції Danone зросли на 0,5% після того, як французький харчовий гігант заявив раніше у вівторок, що підписав угоду про продаж своїх підрозділів із виробництва органічних молочних продуктів преміум-класу у США інвестиційної компанії Platinum Equity.