Ціни на золото зростають на початку 2024 року, в центрі уваги скоре зниження ставок

Ціни на золото зросли у вівторок після значного зростання за останні кілька торгових днів 2023 року, оскільки трейдери вітали перспективу дострокового зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою у 2024 році.

Спотові ціни на жовтий метал торгувалися приблизно на 70 доларів за унцію нижче за рекордно високий рівень, досягнутий на початку грудня, оскільки ринки сприйняли м'які сигнали ФРС і збільшили ставки на те, що банк може розпочати зниження ставок вже в березні 2024 року.

Але подальше зростання золота стримувалося очікуванням нових економічних показників США за грудень, особливо ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані пізніше цього тижня.

О 06:36 EET спотове золото зросло на 0,3% до $2069,89 за унцію, а ф'ючерси на золото зі строком погашення у лютому зросли на 0,3% до $2078,90 за унцію .

Ринки тепер були зосереджені виключно на ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі за грудень, які мають вийти цієї п'ятниці. Очікується, що ці дані покажуть подальше охолодження ринку праці - тенденція, яка, ймовірно, чинитиме більший тиск на ФРС, змусивши її розглянути питання про дострокове зниження ставок.

CME Fedwatch tool показує, що трейдери оцінюють ймовірність понад 70% того, що ФРС зменшить ставку на 25 базисних пунктів у березні. Але перед березневими показниками центральному банку все ще доводиться мати справу з багатьма економічними показниками, особливо щодо інфляції та ринку праці.

Хоча інфляція та ринок праці суттєво знизилися протягом 2023 року, ціновий тиск, як і раніше, залишався значно вищим за річний цільовий показник ФРС у 2%. На ринку праці також було спекотно.

Представники ФРС попередили у грудні, що центральному банку потрібно буде побачити подальше охолодження цих двох тенденцій, щоб розглянути можливість зниження процентних ставок якомога раніше. Чиновники також попередили, що ставки на швидке зниження ставок ФРС були надмірно оптимістичними.

Але, як і раніше, загалом очікується, що ФРС знизить відсоткові ставки в 2024 році, і цей сценарій є гарною ознакою для золота, враховуючи, що більш висока прибутковість збільшує альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал. Ця торгівля падала на золото протягом більшої частини 2023 року, перш ніж у грудні відбулося сильне відновлення.

Що стосується промислових металів, ціни на мідь трохи зросли у вівторок, оскільки ринки залишалися оптимістичними через більш високий попит та посилення ринків міді у 2024 році. Але ця думка була компенсована даними з Китаю, що показують стійку економічну слабкість найбільшого імпортера міді у світі.

Ф'ючерси на мідь із зростанням, що закінчується в березні, зросли на 0,2% до $3,8973 за фунт після зростання приблизно на 2,1% у 2023 році.

Офіційні дані індексу менеджерів із закупівель у Китаї показали, що виробнича активність у грудні скоротилася більше, ніж очікувалося, тоді як невиробнича активність залишалася близькою до спаду.

Хоча приватне дослідження показало деяку стійкість виробничого сектора, зростання, як і раніше, залишалося стриманим. Зайнятість та інфляція також не змогли відновитись у грудні.

Дані показали, що ділова активність у найбільшому у світі імпортері міді залишається слабкою, і ця тенденція може знизити попит на мідь у 2024 році.

Але очікується, що ціни на червоний метал, як і раніше, виграють від зростання попиту на електромобілі та екологічно чисту енергію, в той час як очікується, що постачання скоротиться на тлі закриття великих шахт у Перу та Панамі.