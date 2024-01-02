Долар вступає у 2024 році на твердій основі

Долар виріс у перший торговий день року, оскільки на цьому тижні увага була звернена на економічні дані, які можуть дати підказки про наступні дії Федеральної резервної системи.

Індекс долара, який вимірює курс долара США по відношенню до шести конкурентів, упав на 2% у 2023 році, перервавши дворічне зростання. Востаннє він був на рівні 101,54, що на 0,158% вище, оскільки інвестори зважували перспективу зниження ставок ФРС цього року.

Зростання долара найбільше позначилося на японській єні: азіатська валюта впала на 0,54% до 141,63 за долар, втративши 7% у 2023 році.

Рятувальні команди в Японії у вівторок щосили намагалися дістатися ізольованих районів, які постраждали від потужного землетрусу в перший день Нового року. За повідомленнями, понад 20 людей загинули внаслідок стихійного лиха, внаслідок якого було обрушено будинки та відключено електрику у тисячах будинків.

За даними CME FedWatch tool, ринки нині оцінюють ймовірність зниження відсоткових ставок ФРС у 86%, яке розпочнеться у березні, при цьому цього року очікується зниження відсоткових ставок на більш ніж 150 базисних пунктів (б.п.).

«Питання у тому, коли і як швидко буде здійснено зниження ставок», - заявив Марк Чандлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex.

"Помірний ціновий тиск і слабші імпульси зростання призвели до того, що маятник ринкових настроїв різко хитнувся від мантри "вище, довше" більшої частини минулого року до ціноутворення в рамках агресивного пом'якшення" з боку центральних банків, сказав Чендлер.

Тепер фокус уваги переключається на безліч економічних даних, які мають вийти цього тижня, включаючи дані з вакансій та зайнятості у несільськогосподарському секторі. Протокол останнього грудневого засідання ФРС буде опублікований у четвер і дасть уявлення про те, що думають керівники центральних банків щодо зниження ставок цього року.

"Позитивні настрої кінця 2023 року можуть перенестися і на цей тиждень, оскільки вся увага звернена на звіт про зайнятість у США в п'ятницю", - сказав Ніколас Чіа, макростратег Standard Chartered.

На своєму грудневому засіданні ФРС зайняла несподівано миролюбний тон та прогнозувала зниження ставок на 75 базисних пунктів у 2024 році.

Це контрастує з іншими великими центральними банками, включаючи Європейський центральний банк (ЄЦБ) та Банк Англії (BoE), які підтвердили, що утримуватимуть ставки на вищому рівні довше.

Проте трейдери прогнозують зниження ставки ЄЦБ на 158 б.п. цього року, в той час, як Банк Англії також знизить ставку на 144 б.п. 2024 року.

Євро впав на 0,2% до $1,1022, відійшовши від п'ятимісячного піку $1,11395, якого він досяг минулого тижня. Минулого року єдина валюта зросла на 3%, це перший річний приріст із 2020 року.

Стерлінг востаннє торгувався на рівні $1,27105, знизившись на 0,15% за день, показавши минулого року найвищий річний результат із 2017 року зі зростанням на 5%.

Австралійський долар практично не змінився і становив $0,68105. Новозеландський долар подешевшав на 0,3% і становив $0,6300.