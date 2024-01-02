Банки видали за рік пільгових кредитів для бізнесу на 97 мільярдів

З моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 78 964 пільгові кредити на загальну суму 266,9 млрд грн, з яких 53 509 - від державних банків на загальну суму 117 млрд гривень.

У тому числі за час дії воєнного стану в Україні бізнес отримав 44 142 кредити з частковим відшкодуванням відсотків з державного бюджету на загальну суму 177,2 млрд грн (у тому числі 99,3 млрд грн від держбанків), повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

При цьому на інвестиційні цілі було залучено лише 12,38 млрд грн, ще 8,88 млрд грн бізнес отримав у якості антикризових кредитів, а 3,73 млрд грн - для рефінансування попередньо отриманих кредитів.

Водночас 36,31 млрд грн становили кредити для сільськогосподарських товаровиробників, 58,23 млрд грн - кредити на антивоєнні цілі.

Загалом у 2023 році підприємці отримали 23 973 доступні кредити на 97,2 млрд гривень.

Як повідомлялося, станом на кінець 2023 року борг держави перед банками з компенсації відсотків за програмою пільгового кредитування для бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%" сягав 5 мільярдів гривень.

У держбюджеті на 2024 рік передбачено 18 мільярдів гривень на компенсацію відсотків за пільговими кредитами за програмою "5-7-9".

При цьому у Фонді розвитку підприємництва називають основною проблемою держпрограми портфель позик під 0% річних, виданих протягом пандемії COVID-19. Зокрема, у першому півріччі 2023 року на компенсацію відсотків за такими кредитами спрямували 95% всього бюджету програми.