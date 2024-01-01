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АНАЛІТИКА

Частка непрацюючих кредитів у банківській системі за місяць скоротилась на понад 2 мільярди

 

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 грудня 2023 року становила 37%, що на 0,7% нижче показника станом на 1 листопада.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 2,1 млрд грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 16,4 млрд грн.

Як нагадали в НБУ, попередні результати оцінки стійкості регулятора свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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