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Частка непрацюючих кредитів у банківській системі за місяць скоротилась на понад 2 мільярди
08:39 01.01.2024 |
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 грудня 2023 року становила 37%, що на 0,7% нижче показника станом на 1 листопада.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 2,1 млрд грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 16,4 млрд грн.
Як нагадали в НБУ, попередні результати оцінки стійкості регулятора свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику.
До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.
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