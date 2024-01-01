Індекси Волл-стріт закрилися помірним зниженням, завершивши рік-блокбастер





У п'ятницю, останній торговий день 2023 року, фондові індекси США закрилися помірним зниженням, завершивши впевнене зростання наприкінці року, оскільки інвестори очікують на пом'якшення грошово-кредитної політики у поточному році.

В останні місяці року на фондовому ринку спостерігалося значне зростання, що призвело до щомісячного, квартального та річного зростання всіх трьох основних індексів.

За рік усі три індекси продемонстрували двозначне зростання.

"Якби в січні цього року, 363 дні тому, я сказав, що думаю, що S&P зросте більш ніж на 20% у 2023 році, ви б віднесли мене до категорії трохи божевільних", - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент Wealthspire . Консультанти у Нью-Йорку. «Звичайно, є привід для радості цього року та привід для оптимізму у 2024 році».

Незважаючи на це, всі три основні фондові індекси США завершили сесію зниженням.

"Насправді немає жодних причин для сьогоднішнього невеликого розпродажу", - додав Пурше. "Немає жодних новин, які рухають цим".

«Я пояснив би це змінами в портфелі в останню хвилину, фіксацією прибутку напередодні нового року і, можливо, деяким ребалансуванням».

Акції компаній малої капіталізації пожвавилися в останні місяці року: індекс Russell 2000 різко відновився після збитку 7,1% з початку року станом на кінець жовтня і закінчив рік з річним приростом 15,1%.

Індекси S&P 500, Dow та Nasdaq зафіксували дев'ять щотижневих приростів поспіль - це найдовша щотижнева серія виграшів для S&P 500 з січня 2004 року та найдовша для Dow та Nasdaq з початку 2019 року.

Індекс S&P 500 ще дрейфує в межах 1% від свого рекордного максимуму закриття, досягнутого 3 січня 2022 року. Закриття вище за цей рівень - 4796,56 - підтвердить, що індекс увійшов у бугаєвиц ринок, коли він торкнувся мінімуму ведмежого ринку в жовтні 2022 року.

Це був неспокійний рік, відзначений банківською кризою в США в березні, бумом акцій штучного інтелекту, коливаннями постачання нафти, викликаними війною між Ізраїлем та Хамасом, та побоюваннями, що обмежувальна політика ФРС може спровокувати економіку США у рецесію.

Падіння відсоткових ставок допомогло спровокувати помітне ралі наприкінці року, яке набрало прискорення у грудні, коли Федеральна резервна система відчинила двері для зниження відсоткових ставок у США у 2024 році після кампанії з підвищення ставок, яка допомогла знизити інфляцію до річного цільового показника центрального банку у 2%. .

Промисловий індекс Dow Jones впав на 20,56 пункту, або 0,05%, до 37689,54, S&P 500 втратив 13,52 пункту, або 0,28%, до 4769,83, а індекс Nasdaq Composite впав на 83 ,78 Пункт, або 0,56%, до 15 011,35.

З 11 основних секторів нерухомості, що входять до індексу S&P 500, зафіксовано найбільші відсоткові втрати. Споживчі товари та охорона здоров'я виявилися єдиними, хто виграв.

Протягом року лідерами зростання були технології, комунікаційні послуги та споживчі права, тоді як комунальні послуги, енергетика та споживчі товари втрачали позиції.

Серед корпоративних інвесторів акції Uber Technologies впали на 2,5%, а Lyft втратили 3,5% після повідомлення про те, що Nomura знизила рейтинг платформ спільного використання поїздок.

Ринки будуть закриті у понеділок, 1 січня, у зв'язку із Новим роком.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 2,46 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,41 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 досяг 31 нового 52-тижневого максимуму та жодного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 87 нових максимумів та 53 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 10,58 млрд акцій порівняно із середнім показником у 12,43 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.