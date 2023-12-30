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АНАЛІТИКА

Чистий продаж доларів НБУ минулого тижня скоротився до $892 млн

23:57 29.12.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) минулого тижня скоротився до $891,8 млн з $977,3 млн тижнем раніше, свідчать дані на сайті регулятора у п'ятницю.

У першій половині тижня, за який центробанк вже встиг опублікувати дані, купівля валюти клієнтами банків зростала: з мінімальних $122,43 млн у понеділок через різдвяні свята на західних ринках до $502,02 млн у середу.

В результаті НБУ в середу послабив офіційний курс гривні на 0,67%, або на 25 копійок, - до нового мінімуму 37,6194 грн/$1.

У четвер попит також був значним, в результаті курс знизився ще на 0,96%, або 36 коп., а в п'ятницю, в останній день торгів, з падінням обсягів ситуація покращала, і гривня ослабла лише на 0,05%, або на 2 коп. - До 38,0020 грн/$1.

У той же час, ближче до кінця дня котирування на ринку становили 38,15 грн/$1 на купівлю і 38,20 грн/$1 на продаж.

Загалом із 26 листопада, коли почалася виражена тенденція до ослаблення національної валюти, долар подорожчав на 5,5%, або на 1,98 грн. У той же час завдяки зміцненню гривні спочатку після переходу Нацбанку 3 жовтня до режиму керованої гнучкості, подорожчання долара до фіксованого курсу, що діяло понад 14 місяців, склало 3,9%, або 1,43 грн.

Долар на готівковому ринку у п'ятницю подорожчав на 60 коп. - приблизно до 39,13 грн/$1, а загалом за тиждень приблизно на 1 грн, при цьому спред між курсами купівлі та продажу значно розширився, відображаючи зростаючий попит.

Загалом за підсумками грудня чистий продаж НБУ виріс приблизно до $3,57 млрд з $2,46 млрд у листопаді, $3,34 млрд у жовтні та $2,69 млрд у вересні. У той же час залучення в грудні Мінфіном $5 млрд зовнішнього фінансування дозволяє розраховувати, що скорочення міжнародних резервів, що тривало 4 місяці, перерветься.

Усього за 2023 рік Нацбанк продав на ринку $28,83 млрд, тоді як купив - лише $0,22 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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