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Чистий продаж доларів НБУ минулого тижня скоротився до $892 млн
23:57 29.12.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) минулого тижня скоротився до $891,8 млн з $977,3 млн тижнем раніше, свідчать дані на сайті регулятора у п'ятницю.
У першій половині тижня, за який центробанк вже встиг опублікувати дані, купівля валюти клієнтами банків зростала: з мінімальних $122,43 млн у понеділок через різдвяні свята на західних ринках до $502,02 млн у середу.
В результаті НБУ в середу послабив офіційний курс гривні на 0,67%, або на 25 копійок, - до нового мінімуму 37,6194 грн/$1.
У четвер попит також був значним, в результаті курс знизився ще на 0,96%, або 36 коп., а в п'ятницю, в останній день торгів, з падінням обсягів ситуація покращала, і гривня ослабла лише на 0,05%, або на 2 коп. - До 38,0020 грн/$1.
У той же час, ближче до кінця дня котирування на ринку становили 38,15 грн/$1 на купівлю і 38,20 грн/$1 на продаж.
Загалом із 26 листопада, коли почалася виражена тенденція до ослаблення національної валюти, долар подорожчав на 5,5%, або на 1,98 грн. У той же час завдяки зміцненню гривні спочатку після переходу Нацбанку 3 жовтня до режиму керованої гнучкості, подорожчання долара до фіксованого курсу, що діяло понад 14 місяців, склало 3,9%, або 1,43 грн.
Долар на готівковому ринку у п'ятницю подорожчав на 60 коп. - приблизно до 39,13 грн/$1, а загалом за тиждень приблизно на 1 грн, при цьому спред між курсами купівлі та продажу значно розширився, відображаючи зростаючий попит.
Загалом за підсумками грудня чистий продаж НБУ виріс приблизно до $3,57 млрд з $2,46 млрд у листопаді, $3,34 млрд у жовтні та $2,69 млрд у вересні. У той же час залучення в грудні Мінфіном $5 млрд зовнішнього фінансування дозволяє розраховувати, що скорочення міжнародних резервів, що тривало 4 місяці, перерветься.
Усього за 2023 рік Нацбанк продав на ринку $28,83 млрд, тоді як купив - лише $0,22 млрд.
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