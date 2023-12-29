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АНАЛІТИКА

НБУ запровадив для фінкомпаній вимоги достатності капіталу і 3% норматив фінансового левериджу

 

Фінансові компанії з 1 січня 2024 року зобов'язані будуть виконувати норматив фінансового левериджу на рівні 3%, а також дотримуватися вимог щодо достатності власного капіталу, які залежать від кількості послуг, що надаються, що є однією з умов меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомив Національний банк України (НБУ).

Такі зміни регулятор запровадив постановою правління НБУ від 27 грудня 2023 року №192, давши учасникам ринку час до 1 липня, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових нормативів.

Згідно з постановою, мінімальний розмір власного капіталу компанії визначатиметься з урахуванням видів і кількості послуг фінустанови.

Зокрема, капітал фінкомпанії з ліцензією на надання одного виду послуг є достатнім, якщо він становить: 20 млн грн - для надання гарантій, 15 млн грн - для торгівлі готівковою валютою, 10 млн грн - для надання коштів і банківських металів у кредит, факторингу або фінлізингу.

У разі надання фінкомпанією більше ніж однієї послуги, до вищезазначеного капіталу вона має додавати від 5 млн грн на кожен додатковий вид фінпослуг, внесений до ліцензії, починаючи з другого.

Компанії, що має ліцензії на торгівлю готівковою валютою, надання гарантій та надання інших фінпослуг, необхідний капітал від 35 млн грн.

Щодо запровадженого нормативу левериджу в 3%, який розраховуватиметься як відношення суми власного капіталу до зобов'язань, Нацбанк очікує, що це дасть змогу збалансувати використання фінкомпаніями власних і залучених коштів.

Як повідомлялося, раніше НБУ анонсував додатковий норматив фінансового левериджу, який передбачає прив'язку обсягу капіталу до обсягу бізнесу, для мінімізації ризику несплати податків і порушень фінмоніторингу.

Підвищення вимог до капіталу та звітності небанківських фінансових фінустанов Нацбанком є однією з умов Меморандуму з МВФ, оприлюдненого 18 грудня на сайті Міністерства фінансів. До кінця грудня заплановано подання законопроєкту, який посилить регуляторні вимоги до учасників ринку, до парламенту, а в травні 2024 року планується його ухвалення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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