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АНАЛІТИКА

НБУ оновив вимоги до звітності небанків і звільнив їх від штрафів за затримку і помилки у звіті за 1-й кв.-2024

 

Національний банк України (НБУ) практично повністю оновив вимоги до звітності страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній і ломбардів, а також додав до переліку тих, хто звітує, колекторські компанії, яким наразі достатньо подати три файли звітності.

"Вони (вимоги) унормовують процеси складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг для здійснення якісного пруденційного нагляду за їхньою діяльністю, контролю за виконанням обов'язкових нормативів та оцінки ризиків їхньої діяльності", - пояснив НБУ в пресрелізі на сайті в п'ятницю.

Нацбанк зазначив, що не застосовуватиме заходів впливу до небанківських надавачів фінансових послуг за несвоєчасне подання показників, електронних документів та помилки під час складання звітності за I квартал 2024 року у зв'язку з нововведеннями до правил її складання.

"...За умови, якщо файли з показниками звітності, електронні документи подаватимуться до Національного банку в повному обсязі до 25 липня 2024 року", - вказав регулятор умови звільнення від штрафу.

Він також уточнив, що це послаблення не зачіпає основні звіти: FR0 "Дані фінансової звітності" і FR1 "Дані консолідованої фінансової звітності", а також три звіти про остаточних ключових учасників і власників істотної участі.

НБУ вказав, що зміни до звітності затверджено згідно з постановою правління №190 від 27 грудня, а також наголосив, що звітність за четвертий квартал цього року та загалом за цей рік подається за наявними правилами, затвердженими постановою №123 від 25 листопада 2021 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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