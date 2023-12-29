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АНАЛІТИКА

Долар слабко дешевшає до євро і фунта, помірно дорожчає до єни

14:31 29.12.2023 |

Фінанси

 

Курс долара США слабо опускається в парах з євро і фунтом стерлінгів, при цьому помірно зміцнюється до єни вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,02%. Індикатор завершує рік зниженням приблизно на 2% після підйому на 15% у попередні два роки.

Пара євро/долар за даними на 13:43 кв торгується на рівні $1,1076 порівняно з $1,1062 на закриття попередньої сесії, євро додає приблизно 0,1%.

Курс фунта до долара становить $1,2744 проти $1,2733 за підсумками торгів у четвер, британська валюта також зростає на 0,1%.

Вартість долара в парі з єною підвищується на 0,2% і становить 141,65 ієни порівняно з 141,41 ієни за підсумками попередньої сесії. З початку року ієна впала на 8%.

Учасники валютного ринку прогнозують, що провідні центробанки світу почнуть знижувати процентні ставки у 2024 році.

Імовірність, що перше зниження ставки Федрезерву відбудеться вже в березні, оцінюють у 85%. Тим часом глава ЦБ Австрії і член керівництва Європейського центрального банку (ЄЦБ) Роберт Хольцман заявив про відсутність гарантій, що ставкидо ЄЦБ буде знижено в майбутньому році.

Китайська валюта стабільна, пара долар/юань торгується на рівні 7,1132 юаня. Турецька ліра дешевшає до долара на 0,4%, швейцарський франк дорожчає на 1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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