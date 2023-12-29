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Йоганн Вольфганг фон Гете
Європейські акції зростають в останній торговий день року, розраховуючи на річний прибуток
12:42 29.12.2023 |
Європейські акції зросли у п'ятницю, причому серед лідерів зростання опинилися медіа та енергетичні компанії, що зумовило сильне річне зростання індексу на тлі надій на м'якшу грошово-кредитну політику з боку великих центральних банків наступного року.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 об 11:19 EET додав 0,3% і був на шляху до сьомого тижневого зростання поспіль, а також до найкращих грудневих показників з 2021 року.
Світові ринки почали зростати із середини грудня, коли Федеральна резервна система США натякнула, що може розглянути можливість зниження відсоткових ставок наступного року. Однак, Європейський центральний банк (ЄЦБ) не дав аналогічного прогнозу.
Тим не менш, цього року індекс STOXX 600 зросте майже на 13%, при цьому технології та роздрібна торгівля входять до найбільш ефективних секторів.
Європейський індекс відновився більш ніж на 12%, порівняно з березневими мінімумами, коли світові ринки були вражені після швидкого краху швейцарського кредитора Credit Suisse та американського банку середнього розміру Silicon Valley Bank.
Італійські акції випередили свої регіональні аналоги цього року, збільшившись майже на 30% з початку року, тоді як швейцарські та британські індекси відставали.
У п'ятницю акції засобів масової інформації зросли на 0,4%, а акції товарів особистого користування та товарів для дому - на 0,5%, що стало першим приростом за п'ять сесій.
Акції важковагових енергетичних компаній зросли на 0,4% на тлі зростання цін на сиру нафту.
Іспанські акції зросли на 0,3% після того, як попередні дані показали, що 12-місячна інфляція впала до 3,1% у грудні з 3,2% за період до листопада.
Крім того, іпотечний кредитор Nationwide заявив, що ціни на британське житло впали на 1,8% за 12 місяців до грудня, що виявилося значнішим, ніж очікувалося, падінням.
"Незмінність цін на житло в грудні призвела до того, що протягом 2023 року вони впали набагато менше, ніж очікували прогнозісти", - сказав Ендрю Вішарт, старший економіст з нерухомості Capital Economics.
«Оскільки ставки за іпотечними кредитами падають, цілком імовірно, що ціни на житло взагалі не впадуть у наступному році».
Індекс блакитних фішок Великобританії FTSE 100 востаннє зростав на 0,2%.
Очікується, що останній торговий день року обсяги будуть невеликими, а біржі по всій Європі будуть закриті 1 січня через новорічні свята.
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