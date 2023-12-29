НБУ ослабив довідковий курс гривні до 38,0071 грн/$1

Доступ до нього мають Міноборони, Генеральний штаб, територіальні центри комплектування (ТЦК), інші структури, а самі військовозобов'язані можуть лише перевірити свої дані, для чого треба звернутися до ТЦК. для чого треба звернутися до ТЦК.