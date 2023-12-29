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АНАЛІТИКА

Нацбанк пом'якшив валютні обмеження, щоб збільшити можливість для експорту електроенергії

 

Національний банк пом'якшив низку обмежень для населення та бізнесу, щоб спростити отримання грошової допомоги українцями, збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії, а також забезпечити дотримання прав іноземців щодо медичного обслуговування в Україні.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, з 29 грудня надано можливість НЕК "Укренерго" перераховувати кошти на користь європейського офісу з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів "Joint Allocation Office" (JAO) за проведення спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності.

"Відповідні зміни сприятимуть забезпеченню імпорту електроенергії в достатній кількості в разі пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок атак з боку Росії, а також експорту електроенергії в разі її профіциту в Україні", - пояснили в НБУ.

Також відсьогодні надавачі платіжних послуг матимуть змогу на підставі Довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України виплачувати грошову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій та інших неурядових установ українцям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Зміни стосуються виплат готівкою в національній валюті України.

Зазначається, що раніше отримати допомогу, що надійшла фізичній особі, можна було лише на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний для укладення правочинів на території України.

Крім того, Нацбанк доповнив перелік виключень із заборони на проведення видаткових операцій за рахунками резидентів РФ та Білорусі, які на законних підставах перебувають на території України, операціями з оплати медичних послуг у закладах охорони здоров'я.

Усі зміни внесені постановою правління НБУ від 28 грудня 2023 року №195, що набирає чинності з 29 грудня 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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