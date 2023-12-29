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Ринки акцій Азії переважно знижуються, біржі Південної Кореї закриті перед Новим роком
09:33 29.12.2023 |
Ринки акцій найбільших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) знижуються у п'ятницю, за винятком материкового Китаю.
Китайський індекс Shanghai Composite додає 0,4%, гонконгський Hang Seng - втрачає 0,2%.
Підтримку котируванням на материку надають очікування зниження ключових процентних ставок та резервних вимог у КНР наступного року. Окрім того, трейдерів приваблює рівень цін на акції, пише Trading Economics. Останнім часом глобальні інвестори вивели приблизно 90% коштів, вкладених у фондовий ринок Китаю у першому півріччі, повідомляє Financial Times.
У Гонконгу учасники ринку фіксують прибуток за невеликого обсягу торгів та оцінюють дані про зовнішню торгівлю за листопад. Згідно з опублікованою напередодні офіційною статистикою, гонконгський імпорт минулого місяця зріс на 7,1%, експорт - на 7,4%, але в обох випадках підйом виявився слабшим за прогнози аналітиків.
Список лідерів падіння у складі Hang Seng очолюють папери Xiaomi, що дешевшають на 5,5%.
Також помітно знижується капіталізація Semiconductor Manufacturing International Corp. (-2,7%), Xinyi Solar Holdings, Shenzhou International Group Holdings (-2,2% у обох), Sunny Optical Technology Group (-2%), NetEase Inc.), ENN Energy Holdings (-1,7% у обох) та Anta Sports Products (-1,6%).
Акції інтернет-гіганта Alibaba дешевшають на 0,9%. Суд Нью-Йорка відмовив компанії у відхиленні позову американського виробника іграшок Kelly Toys Holdings, який стверджує, що на її платформах продавалися підробки його товарів.
Тим часом, ринкова вартість Hansoh Pharmaceutical збільшується на 5,7%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 3,1%, Sino Biopharmaceutical - на 2,1%, Country Garden Services Holdings - на 1,7%, Geely Automobile Holdings - на 1,5%, Li Auto - на 1,3%.
Японський індекс Nikkei 225 знижується на 0,7%.
Тиск на ринок чинить фіксування прибутків і сильна єна, зазначає Trading Economics.
Найактивніше у складі Nikkei втрачають у вартості акції NEXON (-3,5%), Idemitsu Kosan (-2,5%) та Pacific Metals (-2,3%). Папери Yamaha Motor дешевшають на 1,6%, Sumitomo Pharma - на 1,5%, Fast Retailing - на 1,4%.
У свою чергу, капіталізація Rakuten зростає на 7%, CyberAgent і Nintendo - на 2,9%, Japan Exchange Group - на 1,7%, Keio - на 1,6%.
Біржі Південної Кореї закрито у п'ятницю у зв'язку з новорічними святами, проте статистичне управління країни опублікувало дані про інфляцію за грудень. Згідно з цими даними, зростання споживчих цін у Південній Кореї сповільнилося до мінімальних з червня 3,2% у річному вираженні з 3,3% у листопаді при консенсус-прогнозі ринку на рівні 3,26%. У помісячному зіставленні рівень цін у грудні не змінився, хоча експерти очікували його зростання на 0,2%. Місяцем раніше показник знизився на переглянуті 0,5% - максимально з жовтня 2020 року.
Австралійський індикатор S&P/ASX 200 втратив 0,3%.
Ринкова вартість BHP знизилася на 0,6%, Rio Tinto - на 0,5%.
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