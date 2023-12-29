S&P 500 демонструє мізерне зростання, але намагається затвердити бугаєвий ринок

У четвер індекс S&P 500 закрився номінально вищим, повернувши раннє зростання незадовго до закриття передостаннього торгового дня.

Базовий індекс завершив невеликою за обсягами сесію всього на 0,3% нижче за свій рекордний максимум закриття, досягнутого 3 січня 2022 року.

Індекс блакитних фішок Dow Jones завершив торги в скромному плюсі, досягнувши другого поспіль рекордно високого рівня закриття, тоді як Nasdaq завершив торги трохи нижче. Усі три індекси зберегли щомісячне, квартальне та річне зростання.

"Це одне з кращих ралі наприкінці року, яке ми коли-небудь бачили, і більша частина цього ралі відбулася до розвороту ФРС у середині грудня", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омаху.

"Це хороше нагадування про те, як далеко ми пішли від глибин ведмежого ринку минулого року, і нагадування інвесторам про те, що темні хмари трапляються, але сонце завжди виходить знову", - додав Детрік.

Якби індекс S&P 500 встановився вище за свій попередній рекордний максимум закриття, це підтвердило б, що еталонний індекс увійшов у бугаєвий ринок, коли він досяг мінімуму закриття ведмежого ринку в жовтні 2022 року.

"Досягнення нових максимумів через два роки може бути тонкою ознакою того, що в 2024 році очікується економічна міць", - сказав Детрік.

Дані, опубліковані на початку дня, включаючи заявки на допомогу по безробіттю, очікувані продажі будинків та попередні дані про торгівлю/запаси, - все це малює картину пом'якшення, але стійкості економіки.

Цей сценарій допоміг закріпити ставки на те, що Федеральна резервна система США може знизити ставку раніше, ніж очікувалося, і зможе здійснити м'яку посадку, уникнувши рецесії.

За останніми даними CME FedWatch tool, фінансові ринки оцінюють ймовірність того, що у березні політики знизять цільову ставку ФРС на 25 базисних пунктів, у 74,1%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 53,58 пункту, або 0,14%, до 37710,1, S&P 500 додав 1,77 пункту, або 0,04%, до 4783,35, а індекс Nasdaq Composite впав на 4 ,04 Пункт, або 0,03%, до 15 095,14.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільший відсотковий приріст продемонстрували комунальні послуги. Акції енергетичних компаній найбільше впали через падіння цін на нафту.

Акції китайських компаній, зареєстрованих у США, включаючи Alibaba Holdings, PDD Holdings та JD.Com Inc, зросли на 0,6-2,7%, оскільки акції китайських "блакитних фішок" продемонстрували найбільший стрибок за п'ять місяців.

Ціни на цитосорбенти впали на 33,4% після того, як пристрій компанії, призначений для зменшення кровотечі під час операції, не досяг основної мети дослідження.

Акції Boeing впали на 0,7% після того, як авіавиробник закликав авіакомпанії перевіряти нові літаки 737 MAX щодо можливого ослаблення болта в системі управління кермом напрямку.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,00 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,08 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 досяг 49 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 141 новий максимум та 37 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 9,46 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,57 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.