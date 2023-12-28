Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість користувачів Binance перевищила 170 млн

17:56 28.12.2023 |

Фінанси

 

Кількість користувачів біржі Binance у всьому світі перевищила 170 млн осіб. Про це заявив новий CEO компанії Річард Тенг.

До цього, у серпні 2023 року, охоплення Binance становило 150 млн осіб. При цьому ЗМІ заявили про те, що основним ринком біржі залишається Китай, влада якого заборонила криптотранзакції.

Його частка в загальному обсязі торгів на той момент становила близько 13%. Інші великі ринки Binance - це Південна Корея, В'єтнам, Туреччина.

На думку Чжао, основною перешкодою для залучення наступної хвилі користувачів у цю сферу є відсутність простих і ефективних рішень для конвертації криптоактивів у фіат і навпаки.


Кількість користувачів Binance перевищила 170 млн
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9824
  0,3630
 0,96
EUR
 1
 42,2079
  0,5745
 1,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7121  0,20 0,54 38,3432  0,25 0,66
EUR 41,5982  0,38 0,91 42,4796  0,48 1,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9200  0,37 0,99 37,9500  0,35 0,93
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес