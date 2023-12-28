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Кількість користувачів Binance перевищила 170 млн
17:56 28.12.2023 |
Кількість користувачів біржі Binance у всьому світі перевищила 170 млн осіб. Про це заявив новий CEO компанії Річард Тенг.
До цього, у серпні 2023 року, охоплення Binance становило 150 млн осіб. При цьому ЗМІ заявили про те, що основним ринком біржі залишається Китай, влада якого заборонила криптотранзакції.
Його частка в загальному обсязі торгів на той момент становила близько 13%. Інші великі ринки Binance - це Південна Корея, В'єтнам, Туреччина.
На думку Чжао, основною перешкодою для залучення наступної хвилі користувачів у цю сферу є відсутність простих і ефективних рішень для конвертації криптоактивів у фіат і навпаки.
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