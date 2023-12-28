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Долар слабко дешевшає до євро, єна впевнено зміцнюється на заявах глави Банку Японії

14:55 28.12.2023 |

Фінанси

 

Долар США слабо дешевшає в парі з євро і несуттєво зміцнюється відносно фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Єна впевнено дорожчає, курс долара до японської нацвалюти впав на 0,8%, до мінімуму за 21 тиждень, на заявах глави Банку Японії Кадзуо Уеди, який продовжує готувати ґрунт для першого з 2007 року підвищення ключової ставки.

Пара долар/єна за даними на 13:55 EET торгується на рівні 140,77 єни проти 141,84 єни на закриття попередньої сесії.

"Можливо, ми ухвалимо деякі рішення, навіть якщо у нас не буде повних результатів весняних переговорів щодо рівня зарплат від малого та середнього бізнесу", - сказав Уеда в інтерв'ю мовній компанії NHK у четвер.

Ці слова були сприйняті трейдерами як сигнал того, що японський ЦБ не чекатиме з підйомом ставки до липня, коли найбільша в країні федерація профспілок Rengo представить дані про зарплати.

За словами Уеди, шанси на те, що у Банку Японії до січневого засідання буде достатньо інформації для зміни політики, невисокі, проте він не виключив такої можливості.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,24%, ширший WSJ Dollar Index - 0,25%.

Пара євро/долар за даними на 13:55 кв торгується на рівні $1,1121 порівняно з $1,1107 на закриття попередньої сесії.

Цього року євро додав 3,4% відносно долара, причому значна частина його зміцнення припала на останні кілька тижнів і зумовлена очікуваннями різкого зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) наступного року.

Трейдери вважають, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Банк Англії теж опускатимуть ключові ставки 2024 року, але повільніше, ніж американський ЦБ.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, ймовірність її зниження американським ЦБ на 25 базисних пунктів (б.п.) з поточного рівня в 5,25-5,5% річних у березні 2024 року оцінюють трейдери у 84,6%, згідно з CME FedWatch.

Ринок чекає, що до грудня 2024 року ставку буде зменшено принаймні до 3,75-4%, тобто на 150 б.п., зазначає Market Watch.

"Прибутковості US Treasuries опускаються, фондові ринки зростають, і апетит до ризику посилюється на очікуваннях, що ФРС почне знижувати ставку, щойно почнеться весна", - говорить Кіт Джакс, який відповідає за стратегію на валютному ринку в Societe Generale.

Курс фунта до долара опустився під час торгів до $1,2791 з $1,2797 напередодні.

Китайський юань впевнено дорожчає на тлі загального зростання апетиту до ризику на світових ринках. Пара долар/юань торгується на рівні 7,1032 юаня проти 7,1415 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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