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Валютний ринок України навіть під час війни повертається до нормальності, - голова НБУ
13:31 28.12.2023 |
Національний банк України зберіг курсову стійкість та перейшов до керованої гнучкості обмінного курсу, яка посилить адаптивність економіки та фінансової системи, мінімізує накопичення ризиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НБУ Андрія Пишного у Facebook.
"За великим рахунком навіть під час війни ми повертаємо валютний ринок до нормальності", - сказав він під час зустрічі з керівниками 30 найбільших банків.
За його словами, у спілкування знову повернули такі слова як ревальвація та валютні коливання.
"Після переходу стан валютного ринку почав поліпшуватися. Його глибина відчутно зросла - втричі", - додав він.
Водночас, зазначив Пишний, 2024-й буде "непростою подорожжю для фінансового сектору", оскільки "бюджет на оборону та спротив формує значні потреби".
Голова НБУ зазначив, що Україна надалі потребує зовнішнього фінансування. "Тому ми будемо максимально зосереджені на тому, щоб забезпечити ритмічну та достатню міжнародну фінансову підтримку. Виконання програми з МВФ - і надалі пріоритет", - сказав він.
Пишний повідомив, що наразі узагальнений обсяг у 2023 році обсяг міжнародної фінансової підтримки, сягнув майже 43 млрд доларів.
"Разом із тим працюватимемо над подальшою мобілізацією внутрішніх ресурсів", - додав Пишний.
Керована гнучкість
Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.
НБУ зберіг домінуючу роль на ринку, але дозволяє курсу рухатися в залежності від попиту та пропозиції.
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