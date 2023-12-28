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НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,9404 грн/$1
12:36 28.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 28 грудня 2023 року.
|Показник
|27.12.2023
|28.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.5561
|37.9404
|1.023
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 28 листопада - 37,6194 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют
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