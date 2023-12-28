Кабмін за домовленістю з МВФ звузив програму «5-7-9%» до ММСП - Мінфін

Кабінет Міністрів 27 грудня вніс зміни до порядків надання фінансової державної підтримки підприємцям, якими у межах домовленостей із МВФ держпрограма "Доступні кредити 5-7-9%" фокусується винятково на мікро-, малих та середніх підприємствах (ММСП), повідомило Міністерство фінансів у четвер.

Водночас воно зазначило, що знято обмеження в отриманні держпідтримки в межах "5-7-9", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" і "Доступний факторинг" для підприємців, які перереєструвалися на підконтрольну територію України, але не мають можливості релокації бізнесу, проте вчасно виконують зобов'язання за кредитними договорами, платять податки, збори й обов'язкові платежі до держбюджету.

Згідно з пресрелізом, також "5-7-9%" буде доступною для ФОПів, зареєстрованих на територіях Херсонської (зокрема м. Херсон), Миколаївської та Дніпропетровської областей, для яких уже визначено дату завершення бойових дій і тимчасової окупації, але її ще не внесено до Переліку територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

У міністерстві уточнили, що вищезазначені зміни внесено постановою Кабміну "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28", що регулює надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Згідно з другим переглядом програми розширеного фінансування EFF із МВФ, структурний маяк "Розроблення концептуальної записки за програмою 5-7-9 з пропозиціями націлити її на малі та середні підприємства, поступово відмовляючись від участі великих компаній, посилити моніторинг і підтримувати адекватні захисні механізми" не було виконано вчасно, новий термін для нього - до кінця березня 2024 року.

Зазначалося, що з огляду на комплексний характер ініціативи на підготовку концептуальної записки було виділено додатковий час. Мінфін, у співпраці з міжнародними партнерами, також замовив незалежну оцінку Фонду розвитку підприємництва, що веде програму "5-7-9", та його програм підтримки з метою удосконалення їх операційного дизайну для ефективного обслуговування лише тих МСП, які стикаються із суттєвими бар'єрами у фінансуванні.

"Ми також більш чітко визначили роль Мінекономіки та Мінфіну, доручивши Мінфіну розроблення політики та контроль і моніторинг витрат, що включає повернення кредитної програми 5-7-9 в управління Мінфіну", - було зазначено в українському меморандумі від 1 грудня.

Згідно з ним, Мінфін, проводячи консультації з Мінекономіки, планував представити проєкт записки до кінця грудня 2023 року і у співпраці з МВФ прагне завершити цю концептуальну записку до кінця березня 2024 року.