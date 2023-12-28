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Азіатські акції досягли 5-місячного максимуму на фоні зростання ставок на зниження процентних ставок

08:26 28.12.2023 |

Фінанси

 

У четвер азіатські акції досягли п'ятимісячного піку, оскільки ринкові ставки на дедалі агресивніше зниження процентних ставок призвели до величезного ралі акцій та облігацій США, а також залишили багато можливостей для розчарувань у новому році.

Індекс S&P 500 піднявся на 14% всього за два місяці, майже не досягнувши рекордного піку закриття, а співвідношення ціни та прибутку зросло на чверть, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становило 24,0.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії додав ще 1,4%, збільшившись на 11% за два місяці і досягнувши найвищого рівня із серпня.

Японський Nikkei впав на 0,4%, оскільки відновлення єни звело її зростання за грудень до мінімуму.

Навіть китайські "блакитні фішки" підскочили на 2,3%, загалом змарнувавши глобальне ралі, оскільки іноземні інвестори були стурбовані нестійким відновленням економіки та напруженістю у відносинах зі Сполученими Штатами.

Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 додали 0,4%, а ф'ючерси на FTSE - на 0,3%. Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,1%, досягнувши чергового рекордного рівня, а ф'ючерси на Nasdaq зміцнилися на 0,2%.

Відсутність важливих новин не завадила інвесторам збільшити ставки на швидке зниження ставок Федеральною резервною системою.

Ф'ючерси тепер вбачають 88% ймовірність зниження ставки вже в березні, що є величезним відхиленням порівняно з місяцем раніше, коли ймовірність становила всього 21%.

На ринку закладено близько 157 базисних пунктів пом'якшення на 2024 рік, а до 2025 року ставки сягнуть 3,00-3,25%.

"Швидке зниження інфляції, ймовірно, призведе до того, що ФРС рано і швидко знизить облікову ставку з рівня, який більшість учасників, ймовірно, незабаром визнають офсайдом", - пишуть аналітики Goldman Sachs у замітці.

«Ми очікуємо на три послідовні зниження на 25 б.п. у березні, травні та червні, а потім за одним зниженням у квартал, поки ставка за фондами не досягне 3,25-3,5% у третьому кварталі 2025 року. Наш прогноз передбачає 5 скорочень у 2024 році та ще 3 зниження у 2025 році».
За матеріалами: investing.com
 

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