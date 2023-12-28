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Підбитий долар коливається, оскільки трейдери очікують зниження ставок у США наступного року
08:09 28.12.2023 |
У четвер долар зазнав різких втрат і попрямував до річного зниження після двох років сильного зростання, оскільки ринки охопили очікування зниження наступного року процентних ставок Федеральною резервною системою.
Оскільки рік добігає кінця, до Нового року очікується низька ліквідність та обмежені рухи.
Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести конкурентів, впав до нового п'ятимісячного мінімуму 100,81. Індекс упав на 0,5% у середу і цього року може впасти на 2,6%, зафіксувавши сильне зростання два роки поспіль.
За даними CME FedWatch tool, увага інвесторів, як і раніше, зосереджена на термінах зниження відсоткових ставок ФРС, при цьому ринки оцінюють у 89% ймовірність зниження у березні 2024 року. Ф'ючерси передбачають пом'якшення політики ФРС наступного року на 158 базисних пунктів.
Однак деякі аналітики, як і раніше, не переконані в тому, що центральний банк США буде настільки агресивним.
"Ми, як і раніше, вважаємо, що березнева зміна політики у бік пом'якшення політики надто передчасна, і існує певний потенціал для ралі долара, якщо і коли такі дії не здійсняться", - зазначають аналітики Monex USA.
У той час, як ФРС зайняла несподівано м'яку позицію на своєму грудневому засіданні, відкривши двері для зниження ставок наступного року, інші великі центральні банки, включаючи Європейський центральний банк, зберегли свою позицію, згідно з якою необхідно підтримувати високі ставки протягом тривалого часу.
Ринки, як і раніше, очікують на зниження ставок ЄЦБ наступного року на 165 базисних пунктів.
"Економіка Європи та Великобританії перебуває в набагато більш нестабільному стані, і ми вважаємо, що це змусить їх відповідні центральні банки знизити відсоткові ставки як до того, як вони будуть повністю готові, так і до того, як це зробить ФРС", - заявили аналітики. Monex USA, відзначивши розбіжність. у перспективах економіки США та Європи.
Євро виріс на 0,09% до $1,1113, що трохи нижче п'ятимісячного піку $1,1122, досягнутого в середу. Єдина валюта продемонструвала річний приріст у 3,7%, що стало найсильнішим показником із 2020 року.
Востаннє фунт стерлінгів знаходився на позначці $1,2813, найвищому рівні з 10 серпня. Фунт рухається до зростання на 6% за рік, що стане найсильнішим показником із 2017 року.
Інвестори очікують, що Банк Англії не зможе знизити ставки так само сильно, як ФРС та ЄЦБ з огляду на зростання інфляції у Великій Британії.
Це збільшило розрив між прибутковістю британських облігацій та прибутковістю облігацій США та Європи, зробивши їх більш привабливими та зміцнивши фунт.
Тим часом японська єна зміцнилася на 0,23% до 141,50 за долар, наближаючись до п'ятимісячного піку в 140,95, якого вона досягла раніше цього місяця.
Азіатська валюта зросла на 4% по відношенню до долара в грудні, наближаючись до зростання другий місяць поспіль на очікуваннях того, що Банк Японії може незабаром відійти від своєї надм'якої грошово-кредитної політики.
Однак на початку цього місяця центральний банк дотримувався своєї політики, а керуючий Кадзуо Уеда в середу заявив, що не поспішає згортати надм'яку грошово-кредитну політику, оскільки ризик того, що інфляція перевищить 2% і прискориться, невеликий.
За рік єна впала на 7% до долара.
Ставки на зниження ставок також сприяли зростанню ризикованих валют: австралійський долар та новозеландський долар досягли нових п'ятимісячних піків. Востаннє австралійський долар виріс на 0,26% до $0,6865, а ківі - на $0,6360, піднявшись на 0,3%.
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