Волл-Стріт демонструє скромне зростання, оскільки індекс S&P 500 коливається поблизу історичного максимуму

У середу фондові індекси США закрилися невеликим зростанням під час млявих торгів. При цьому існує мало новин, які могли б вплинути на ринок, щоб посилити впевненість, тому індекс S&P 500 коливався трохи нижче за підтвердження бичачого ринку.

Три основні фондові індекси США коливалися між скромними прибутками та падіннями протягом усієї сесії, але завершили день зростанням. Всі вони знаходяться на шляху до щомісячного, квартального та річного прибутку.

Індекс S&P 500 закрився на 0,3% нижче свого рекордного максимуму закриття 4796,56, досягнутого 3 січня 2022 року. Індекс Доу-Джонса досяг нового рекордного максимуму закриття.

"Коли у вас дуже мало каталізаторів і мінімальна торговельна активність, ви схильні бачити продовження тенденцій", - сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services у Хаммонді, штат Індіана.

"Цього року у нас залишилося три дні торгів", - додав Карлсон. "Це означає, що залишилося три дні до збору податків, три дні формування портфеля... подібні речі можуть посилити вплив через відсутність обсягу торгів".

Досягнення нового рекордного закриття підтвердить, що провідний індекс увійшов у бугаєвий ринок, коли у жовтні 2022 року він досяг мінімуму закриття ведмежого ринку.

"Такі віхи важливі, тому що вони можуть стимулювати активність інвесторів, які сидять у вичікуванні", - сказав Карлсон.

Після виходу в п'ятницю більш прохолодних, ніж очікувалося, даних щодо індексу цін PCE в США, ставки на те що ФРС почне проводити своє перше зниження ставок вже в березні зміцнюються, що підтримує чутливі до процентних ставок акції та дає основним індексам Волл-стріт тенденцію до підвищення.

За даними CME FedWatch tool, фінансові ринки оцінили можливість того, що політики знизять цільову ставку за фондами ФРС на 25 базисних пунктів після завершення березневого засідання з ймовірністю 73,9%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 111,19 пункту, або 0,3%, до 37 656,52, S&P 500 додав 6,83 пункту, або 0,14%, до 4 781,58, а індекс Nasdaq Composite додав 24, 60 пунктів, або 0,16%, до 15 099,18.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільший процентний приріст продемонструвала нерухомість, тоді як акції енергетики, обтяжені падінням нафтових цін, втратили найбільше.

Акції Bit Digital підскочили на 18,6% після заяви біткойн-майнера про те, що він планує подвоїти свої операції з видобутку корисних копалин.

Акції Coherus BioSciences зросли на 23,6% після того, як Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило її пристрій для доставки ліків для лікування інфекцій.

Акції First Wave BioPharma зросли на 49,6% після того, як розробник ліків погодився продати свої ліки від запальних захворювань кишківника невідомої компанії.

Цитокінетика зросла на 82,6% після того, як її експериментальні ліки від серцево-судинних захворювань досягли головної мети пізньої стадії дослідження, що дозволило йому конкурувати з конкуруючим препаратом від Bristol Myers Squibb.

Число зростаючих випусків на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,86 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,46 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг 50 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 218 нових максимумів та 60 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,96 млрд акцій порівняно із середнім показником у 12,67 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.