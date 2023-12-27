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Долар дешевшає до євро і фунта, зміцнюється в парі з єною
14:33 27.12.2023 |
Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, зміцнюється в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
DXY тримається близько мінімуму за п'ять місяців у зв'язку з очікуваннями значного зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) наступного року.
Курс євро до долара цього року зріс майже на 3%, фунта до долара - більш ніж на 5%. Трейдери вважають, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Банк Англії, як і ФРС, опускатимуть ключові ставки 2024 року, але повільніше, ніж американський ЦБ, зазначає Trading Economics.
Наразі ймовірність того, що Федрезерв знизить ставку вже в березні, трейдери оцінюють у 80%. Ринок очікує зменшення ставки ФРС на 150 базисних пунктів (б.п.) протягом усього 2024 року.
Керівники ЄЦБ і британського Центробанку поки що не озвучували планів пом'якшення грошово-кредитної політики і наполягають на необхідності утримання ставок на високому рівні протягом тривалого часу.
Пара євро/долар за даними на 14:10 кв торгується на рівні $1,1063 порівняно з $1,1045 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,2743 проти $1,2725 напередодні.
Курс долара в парі з єною збільшилася до 142,56 єни проти 142,4 єни на закриття попередньої сесії.
Зведення думок членів ради керівників Банку Японії за підсумками грудневого засідання, опубліковане в середу, засвідчило, що керівники ЦБ обговорювали потенційні терміни завершення політики від'ємних процентних ставок. Деякі з керівників Банку Японії дали зрозуміти, що не бачать терміновості у відмові від масштабних стимулів.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,1478 юаня проти 7,1434 юаня напередодні.
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