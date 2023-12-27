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НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,5561 грн/$1
12:29 27.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 27 грудня 2023 року.
|Показник
|26.12.2023
|27.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.4258
|37.5561
|0.35
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 27 листопада - 37,3684 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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