Ціни на золото стабілізувалися, оскільки надії на швидке зниження ставок призводять до сильного зростання

Ціни на золото на азіатських торгах у середу трималися у вузькому діапазоні після того, як зростання оптимізму з приводу скорого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою призвів до сильного зростання цін у грудні.

Жовтий метал подолав ключові рівні на останніх сесіях і тепер торгується менш ніж на 100 доларів нижче за рекордний максимум, досягнутий на початку місяця. Нещодавнє ралі золота було викликано сигналом ФРС про те, що вона перестала підвищувати відсоткові ставки і знизить ставки за кредитами у 2024 році.

Але ринки роблять ставку на те, що ФРС знизить відсоткові ставки вже в березні 2024 року, особливо з огляду на те, що недавні дані показали стійке зниження інфляції в США.

Спотове золото о 08:14 EET стабілізувалося на рівні $2064,84 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому зросли на 0,3% до $2075,85 за унцію.

Зростання у грудні призвело до того, що ціни на золото зростуть на 12-14% у 2023 році.

Але жовтий метал, як і раніше, відставав від більшості ризикованих активів, особливо акцій з огляду на те, що відсоткові ставки в США залишалися високими. Для порівняння, індекс S&P 500 має вирости приблизно на 24% у 2023 році.

Тим не менш, жовтий метал може ще більше виграти у 2024 році, особливо на тлі зниження відсоткових ставок у США та погіршення глобальної економічної ситуації. У той час як економіка США залишається певною мірою стійкою, інші частини світу, такі як єврозона та Китай, борються зі стійким уповільненням темпів зростання.

Очікується, що ФРС знизить відсоткові ставки від трьох до п'яти разів у 2024 році, при цьому ринки роблять ставку на те, що перше з очікуваних знижень ставок може статися вже у березні 2024 року.

Високі відсоткові ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у золото - тенденцію, яка обмежувала будь-який великий приріст жовтого металу протягом більшої частини 2023 року.

Зростання попиту на безпечні притулки на тлі ознак потенційної ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАСом також потенційно може збільшити попит на безпечні притулки для жовтого металу.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли у середу, продовжуючи недавнє зростання, оскільки слабкість долара підтримала ціни на більшість сировинних товарів.

Ф'ючерси на мідь, що спливають у березні, зросли на 0,5% до $3,9223 за фунт.

Незважаючи на сильне зростання у грудні, ціни на мідь у 2023 році, як і раніше, прогнозувалися лише на невелике зростання (близько 3%), оскільки побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї, найбільшому імпортері, вплинули на ціни.

На початку цього року ціни на мідь впали до $3,5195 за фунт.

Але червоний метал потенційно може різко відновитись у 2024 році. Очікується, що зростання попиту на електромобілі у поєднанні з глобальним просуванням зеленої енергетики призведе до збільшення споживання червоного металу, який є ключовим компонентом в акумуляторних та електричних технологіях. .

Очікується також скорочення постачань через закриття великих шахт у Перу та Панамі.