Долар перебуває під тиском через ставки на зниження відсоткових ставок на слабкому святковому ринку

У середу долар залишався під тиском, тоді як євро торкався чотиримісячного піку, оскільки на ринку закріпилися очікування того, що Федеральна резервна система незабаром знизить процентні ставки, а невеликі потоки наприкінці року обмежували рухи.

Оскільки трейдери по всьому світу їдуть у відпустку до Нового року, обсяги скороченого тижня, швидше за все, будуть стиманими.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США по відношенню до шести конкурентів, був на позначці 101,54, що трохи нижче п'ятимісячного мінімуму в 101,42, якого він досяг минулого тижня. Індекс перебуває на шляху до падіння на 1,9% у 2023 році після двох років впевненого зростання на тлі підвищення ставок ФРС для боротьби з інфляцією.

Нещодавнє ослаблення долара стало результатом очікування ринками зниження ставок ФРС наступного року, що зменшило привабливість долара.

За даними CME FedWatch tool, в даний час ринки оцінюють 79% ймовірність зниження ставок, починаючи з березня 2024 року, при цьому наступного року закладено зниження ставок на 153 базисних пункти.

«Оскільки в економічному календарі цього тижня між глобальними святами мало що можна сказати, ми не очікуємо, що цього календарного року відбудеться значне коливання цін», - заявили аналітики Monex USA.

«Ліквідність у всьому світі залишиться досить низькою, оскільки багато офісів залишаються закритими, що може спричинити деяку нестабільність на ринках, але загалом очікується, що цей тиждень залишиться досить спокійним».

Тим часом, євро впав на 0,07% до $1,1034, досягнувши у вівторок чотиримісячного максимуму $1,1045. Єдина валюта зросла майже на 3% за рік і перебуває на шляху до зростання третій місяць поспіль, що відповідає зростанню, яке спостерігалося минулого року.

Японська єна ослабла на 0,17% до 142,64 за долар і рухається до падіння на 8% за рік, хоча останні тижні азіатська валюта пережила приплив сили, оскільки трейдери роблять ставку на те, що Банк Японії скоро вийде зі своєї ультрам'якої політики.

Зведення думок на засіданні центрального банку 18-19 грудня показало, що політики Банку Японії бачать необхідність збереження надм'якої грошово-кредитної політики на даний момент, при цьому деякі закликають до більш глибоких дебатів про майбутній вихід із масштабного стимулювання.

Що стосується інших валют, то австралійський долар і новозеландський долар досягли нового п'ятимісячного максимуму, але на початку торгів трохи знизилися. Востаннє австралієць коштував $0,6822, тоді як ківі коштував $0,6321.