Волл-стріт закрилася зростанням на заключному відтинку 2023 року, очікується зниження ставок

У вівторок фондові індекси США продовжили ралі, розпочавши останній тиждень 2023 з очікувань, що Федеральна резервна система почне знижувати відсоткові ставки вже в березні.

Всі три основні фондові індекси США зросли в ході легких торгів наступного дня після різдвяних канікул, при цьому індекс S&P 500 досяг найвищого внутрішньоденного рівня з січня 2022 року. Усі три знаходяться на шляху до щомісячного, квартального та річного зростання.

Чутливі до відсоткових ставок акції компаній з великою капіталізацією та акції чіпів лідирували у висхідному тренді.

У п'ятницю три індекси продемонстрували свій восьмий щотижневий приріст поспіль - це найдовша щотижнева смуга виграшів за багато років - оскільки економічні дані показали, що інфляція сповільнюється та наближається до середнього річного цільового показника ФРС у 2%.

"Імпульс зберігається у бік зростання", - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities у Нью-Йорку, зазначивши, однак, що сильне ралі малоймовірне при легкій торгівлі.

«У п'ятницю у нас були добрі дані щодо інфляції. Якщо інфляція продовжить знижуватися у січні та лютому, є добрий шанс, що ФРС може знизити ставки раніше, ніж очікувалося».

Індекс S&P 500 готується показати найбільший квартальний приріст за три роки і знаходиться в межах 0,5% свого історичного максимуму закриття, досягнутого в січні 2022 року.

Закриття вище цього рівня - 4796,56 - підтвердить, що еталонний індекс знаходиться на бугаєвому ринку з досягнення нижчої точки ведмежого ринку, досягнутого в жовтні 2022 року.

Восьмитижневе ралі акцій перейшло у прискорений темп два тижні тому після того, як ФРС дала сигнал про закінчення циклу підвищення ставок та відчинила двері для потенційного зниження ставок у 2024 році.

За останніми даними інструменту FedWatch від CME, ринки прогнозували 72,7% ймовірність зниження цільової ставки ФРС на 25 базисних пунктів вже в березні.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 159,36 пункту, або 0,43%, до 37 545,33, S&P 500 додав 20,12 пункту, або 0,42%, до 4 774,75, а індекс Nasdaq Composite додав 81, 60 пунктів, або 0,54%, до 15 074,57.

Усі 11 основних секторів індексу S&P 500 закрилися у плюсі.

Найбільший процентний приріст продемонстрували акції енергетичних компаній, чому сприяло зростання цін на нафту, оскільки протистояння на Близькому Сході посилили побоювання з приводу постачання, тоді як оптимізм щодо зниження ставок ФРС підігрівав надії на попит.

Акції Manchester United зросли на 3,4% після того, як мільярдер Джим Реткліфф уклав довгоочікувану угоду щодо купівлі 25% акцій футбольного клубу за ціною $33 за акцію.

Акції Gracell Biotechnologies зросли на 60,3% після того, як AstraZeneca заявила, що придбає китайську фірму за 1,2 мільярда доларів.

Акції Intel Corp зросли на 5,2% після того, як уряд Ізраїлю погодився виділити грант у розмірі 3,2 мільярда доларів на завод вартістю 25 мільярдів доларів, який виробник мікросхем планує збудувати на півдні Ізраїлю.

Зростаючі емітенти на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищували падаючі у співвідношенні 3,31 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,25 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг 50 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 222 нових максимуми та 48 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 9,99 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,56 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.