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НБУ розширив перелік індикаторів підозрілих валютних операцій

 

Наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, що передбачають збільшення строків поставки товарів контрагентом-нерезидентом, є новою ознакою підозрілих фінансових операцій, за наявності якої банк може відмовити у проведенні валютної операції.

Відповідні зміни Національний банк вніс згідно з постановою №160 від 14 грудня цього року до постанови №8 від 2 січня 2019 року про валютний контроль експортно-імпортних операцій.

Регулятор додав ще два нові індикатори: перевищення граничних строків за розрахунками за експортно-імпортними операціями на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу) і фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.

Крім того, залишаються чинними такі фактори, як порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів і наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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