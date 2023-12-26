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АНАЛІТИКА

Долар США слабо змінюється в основних валютних парах

14:41 26.12.2023 |

Фінанси

 

Курс долара США залишається практично стабільним щодо основних світових валют за слабкої активності торгів після Різдва.

Ринки країн Західної Європи, а також деякі азіатські, залишаються закритими у вівторок у зв'язку зі святами.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, під час торгів у вівторок піднявся на 0,01% - до 101,7 пункту, що близько до мінімального рівня за останні п'ять місяців. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,04%.

Євро торгується в районі $1,1014 порівняно з $1,1017 за підсумками минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 156,83 єни порівняно зі 156,79 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 142,39 єни проти 142,33 єни.

Трейдери продовжують оцінювати заяви глави Банку Японії Кадзуо Уеди, сприйняті ринком як сигнал, що він не має наміру поспішати з посиленням грошово-кредитної політики.

Днем раніше Уеда сказав, що ймовірність досягнення цілей щодо інфляції, поставлених японським ЦБ, поступово збільшується. Водночас він наголосив на наявності високої невизначеності щодо прогнозу економічної активності та інфляції як у Японії, так і в інших країнах. За словами Уеди, керівництво Банку Японії має намір дотримуватися зваженої грошово-кредитної політики, намагаючись збалансувати позитивні та негативні ефекти низьких ставок для ринків.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2692 порівняно з $1,2699 на закриття попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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