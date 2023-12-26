Фінансові новини
- |
- 26.12.23
- |
- 16:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США слабо змінюється в основних валютних парах
14:41 26.12.2023 |
Курс долара США залишається практично стабільним щодо основних світових валют за слабкої активності торгів після Різдва.
Ринки країн Західної Європи, а також деякі азіатські, залишаються закритими у вівторок у зв'язку зі святами.
Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, під час торгів у вівторок піднявся на 0,01% - до 101,7 пункту, що близько до мінімального рівня за останні п'ять місяців. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,04%.
Євро торгується в районі $1,1014 порівняно з $1,1017 за підсумками минулої сесії.
Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 156,83 єни порівняно зі 156,79 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 142,39 єни проти 142,33 єни.
Трейдери продовжують оцінювати заяви глави Банку Японії Кадзуо Уеди, сприйняті ринком як сигнал, що він не має наміру поспішати з посиленням грошово-кредитної політики.
Днем раніше Уеда сказав, що ймовірність досягнення цілей щодо інфляції, поставлених японським ЦБ, поступово збільшується. Водночас він наголосив на наявності високої невизначеності щодо прогнозу економічної активності та інфляції як у Японії, так і в інших країнах. За словами Уеди, керівництво Банку Японії має намір дотримуватися зваженої грошово-кредитної політики, намагаючись збалансувати позитивні та негативні ефекти низьких ставок для ринків.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2692 порівняно з $1,2699 на закриття попередніх торгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення
|Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію
|У ЗСУ розповіли, за рахунок яких категорій населення хочуть розширити мобілізацію
|(Де)мобілізація, призов та електронні запрошення в ТЦК: головне з великого інтерв'ю Умєрова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ розширив перелік індикаторів підозрілих валютних операцій
|НБУ оновив вимоги до укладення договорів страхування страховиками та посередниками зі споживачами
|Долар США слабо змінюється в основних валютних парах
|НБУ укріпив довідковий курс гривні до 37,4258 грн/$1
|Світові банки цьогоріч звільнили понад 60 тисяч працівників
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.12.23
|Банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів
Бізнес
|Cadillac представив новий кросовер Vistiq
|ITC не задовольнила звернення Apple про відтермінування заборони на продаж смарт-годинників Apple Watch Ultra 2 і Series 9 у США
|Світове автовиробництво збільшилось на 10%
|Верховний суд Великої Британії: штучний інтелект не може бути винахідником патенту
|Microsoft оголосила про відмову від підтримки платформи Windows Mixed Reality
|Bloomberg: Apple планує випустити на ринок гарнітуру Vision Pro в лютому
|Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям