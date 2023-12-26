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НБУ укріпив довідковий курс гривні до 37,4258 грн/$1
13:15 26.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 26 грудня 2023 року.
|Показник
|25.12.2023
|26.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.5747
|37.4258
|-0.4
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 26 листопада - 37,5225 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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