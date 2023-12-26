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АНАЛІТИКА

Банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів

10:01 26.12.2023 |

Фінанси

 

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в листопаді 2023 року, становив 1 млрд 34 млн доларів. Це майже стільки ж, як місяць тому (1 млрд 56 млн доларів), коли був зафіксований максимальний обсяг із лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс до 814 млн доларів, обсяг у євро впав до 212 млн.

 

За даними НБУ, у жовтні з України вивезли валюти на 104 млн доларів, що є найбільшим обсягом з січня 2022 року.

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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