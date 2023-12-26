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Банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів
10:01 26.12.2023 |
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в листопаді 2023 року, становив 1 млрд 34 млн доларів. Це майже стільки ж, як місяць тому (1 млрд 56 млн доларів), коли був зафіксований максимальний обсяг із лютого 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс до 814 млн доларів, обсяг у євро впав до 212 млн.
За даними НБУ, у жовтні з України вивезли валюти на 104 млн доларів, що є найбільшим обсягом з січня 2022 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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