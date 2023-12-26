Ціни на золото перевищили $2060, оскільки м'яка інфляція віщує зниження ставок у 2024 році

Ціни на золото зросли в ході малооб'ємних азіатських торгів у вівторок, вийшовши за межі торгового діапазону, що спостерігався протягом більшої частини грудня, оскільки слабкі дані щодо інфляції у США посилили ставки на дострокове зниження відсоткових ставок у 2024 році.

Жовтий метал продемонстрував сильне зростання на останніх сесіях після слабших, ніж очікувалося, показників індексу цін PCE - кращого індикатора інфляції Федеральної резервної системи.

Дані, що з'явилися після м'яких сигналів ФРС під час останнього засідання у 2023 році, посилили сподівання, що центральний банк зможе почати знижувати відсоткові ставки вже у березні 2024 року.

Ця ідея дає хороші перспективи для золота з огляду на те, що високі відсоткові ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки.

О 02:58 EET спотове золото зросло на 0,5% до $2064,16 за унцію, а ф'ючерси на золото зі строком погашення у лютому зросли на 0,3% до $2075,10 за унцію .

Спотове золото також вирвалося з торгового діапазону від $2000 до $2050, встановленого більшу частину грудня, і тепер торгувалося менш ніж на $100 від рекордного максимуму більш ніж у $2130 за унцію, досягнутого на початку місяця.

М'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції PCE, опубліковані в п'ятницю, призвели до того, що трейдери збільшили ставки на те, що центральний банк почне знижувати процентні ставки вже в березні 2024 року.

FedWatch tool від CME Group показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у березні 2024 року із ймовірністю понад 70%. Goldman Sachs заявив, що центральний банк після березневого зниження зробить ще два зниження у першій половині 2024 року, а також зменшить ставки ще двічі пізніше цього року.

Проте низка представників ФРС попередила, що ставки на швидке зниження ставок центральним банком можуть бути надмірно оптимістичними.

Проте у вівторок долар упав майже до п'ятимісячного мінімуму, а прибутковість казначейських облігацій також упала. Золото виграло від цієї торгівлі.

Жовтий метал також може виграти від погіршення глобальної економічної ситуації наступного року, оскільки наслідки жорсткої грошово-кредитної політики відчують найбільші економіки.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли на азійських торгах у вівторок, продовживши серію недавнього зростання на тлі деякого оптимізму щодо перспектив червоного металу у 2024 році.

Ф'ючерси на мідь, що спливають у березні, зросли на 0,4% до $3,9153 за фунт.

Хоча недавнє падіння долара стало ключовою точкою підтримки для червоного металу, очікування поліпшення попиту в 2024 році також допомогли міді, особливо на тлі зростаючого попиту на електромобілі по всьому світу. Червоний метал є ключовим компонентом акумуляторів та електроніки.

Очікується також скорочення постачання міді на тлі закриття великих копалень у Панамі та Перу.