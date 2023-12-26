Азіатські акції не бачать святкового настрою, оскільки ралі зниження ставок згасає

Азіатські акції у вівторок торгувалися в діапазоні від фіксованого до мінімуму, оскільки слабкі дані щодо інфляції у США посилили ставки на те, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки у 2024 році, хоча невизначеність щодо термінів цього кроку зберігається.

Регіональні ринки сприйняли мало позитивних сигналів від м'якших, ніж очікувалося, показників індексу цін PCE - ключового індикатора інфляції ФРС, оскільки ралі у зв'язку з перспективою зниження ставок за кредитами тепер, схоже, слабшає.

Сумніви щодо подальшого зростання на ринках США також стримували настрої, оскільки індекси Волл-стріт минулого тижня наблизилися до нових максимумів. Ф'ючерси на фондові індекси США у вівторок були невисокими.

Незначні обсяги торгів через різдвяні свята на кількох основних ринках також не давали азіатським ринкам особливого напряму.

Тим не менш, більшість регіональних ринків у 2023 році демонстрували сильне зростання після того, як ФРС дала зрозуміти, що перестала підвищувати відсоткові ставки і розгляне питання про зниження ставок у 2024 році.

Але ринки, як і раніше, не впевнені в термінах зниження ставок, оскільки деякі представники ФРС спростували очікування того, що зниження відсоткових ставок відбудеться раніше. Ознаки погіршення глобальної економічної ситуації також стримували схильність до ризику.

Японський індекс Nikkei 225 практично не змінився у вівторок після того, як керуючий Банком Японії Кадзуо Уеда відзначив прогрес у досягненні цільового показника річної інфляції у 2%.

Прогрес у досягненні цільового показника інфляції означає велику ймовірність того, що Банк Японії зрештою припинить свою ультра-голубину позицію після більш ніж семи років негативних процентних ставок. Коментарі Уеди пролунали після того, як минулого тижня дані показали, що інфляція в Японії суттєво знизилася в листопаді.

Але цей крок не обіцяє нічого поганого для японських акцій з огляду на те, що м'які монетарні умови були ключовим чинником зіркового ралі на регіональних ринках цього року. Банк Японії був ключовим лідером серед найбільших світових центральних банків, зберігаючи відсоткові ставки на наднизькому рівні, тоді як більшість його колег різко підвищили їх за останній рік.

Ця ідея у поєднанні з деякою стійкістю японської економіки дозволила індексу Nikkei 225 торгуватися в межах 33-річних максимумів. Індекс також був одним із найкращих показників в Азії у 2023 році, а його зростання цього року склало 27%.

Азіатські ринки загалом змінилися незначно, оскільки свята наприкінці року передбачають мляву торгівлю. Південнокорейський індекс KOSPI не змінився, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на приглушене відкриття.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite у вівторок впали на 0,9% та 0,7% відповідно. Обидва індекси продовжили нещодавні втрати: індекс CSI 300 досяг майже п'ятирічного мінімуму.

Китайські акції показали найгірші результати в Азії цього року: індекси CSI300 та SSEC впали на 14% та 6% відповідно.

Відновлення економіки Китаю після Covid цього року здебільшого не здійснилося, а небажання Пекіна надавати політичну підтримку також призвело до того, що інвестори значною мірою розчарувалися на місцевих ринках.

В даний час основна увага приділяється показникам китайського індексу менеджерів із закупівель, який вийде наступного тижня, щоб отримати більше інформації про ділову активність у країні. Офіційні дані у листопаді показали скорочення виробничої активності, тоді як невиробнича активність сповільнилася.