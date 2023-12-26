Долар щосили намагається зміцнитися за умов слабкої торгівлі; єна стабільна

У вівторок долар намагався знайти точку опори в ослабленій через свята торгівлі, перебуваючи під тиском ознак того, що інфляція в найбільшій економіці світу знижується, що, ймовірно, дасть Федеральній резервній системі можливість знизити процентні ставки наступного року.

Тим часом єна стабілізувалася поблизу свого недавнього п'ятимісячного піку на тлі перспективи того, що Банк Японії (BOJ) може незабаром покласти край своїй надм'якій політиці. Протягом більшої частини 2022 та 2023 років ця політика утримувала японську валюту під тиском, оскільки інші великі центральні банки світу розпочали цикли агресивного підвищення ставок.

Рух валютних курсів був переважно стриманим наступного дня після Різдва, а ринки в Австралії, Новій Зеландії та Гонконгу все ще закриті у зв'язку з державним святом Дня подарунків.

По відношенню до долара євро впав на 0,06% до $1,1019, але був неподалік більш ніж чотиримісячного максимуму $1,1040, досягнутого минулого тижня.

Стерлінг практично не змінився і склав $1,2701, тоді як австралійський та новозеландський долари знаходилися поблизу своїх недавніх п'ятимісячних піків.

Індекс долара коливався поблизу п'ятимісячного мінімуму 101,42, досягнутого минулого тижня, і востаннє перебував на позначці 101,65.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що ціни в США впали в листопаді вперше за більш ніж 3,5 роки, що призвело до того, що річне зростання інфляції ще більше опустилося нижче 3% і посилило ринкові очікування зниження процентної ставки ФРС у березні наступного року.

Дані були опубліковані через тиждень після того, як політики ФРС відчинили двері для зниження ставок у 2024 році на останньому засіданні центрального банку з політики цього року, що призвело до зниження долара.

«ФРС домоглася значного прогресу у боротьбі з інфляцією, оскільки основна частина початку року ближче до річного показника в 5%, хоча робота із забезпечення того, щоб інфляція перебувала на стійкій траєкторії до цільового показника в 2%, ще не завершена», - заявили аналітики Wells Fargo. у примітці.

В Азії єна зросла на 0,1% до 142,20 за долар, отримавши додаткову підтримку з боку коментарів голови Банку Японії Кадзуо Уеди, який сигналізував про можливість зміни політики.

Уеда заявив у понеділок, що ймовірність досягнення цільового показника інфляції центрального банку «поступово зростає», і він розгляне можливість зміни політики, якщо перспективи сталого досягнення цільового показника підвищення на 2% «досить». Хоча він сказав, що Банк Японії ще не визначився з конкретними термінами змін своєї вкрай м'якої грошово-кредитної політики.

"Голова Банку Японії Уеда у своєму вчорашньому виступі не дав жодних політичних вказівок, хоча він висловив сподівання, що Японія нарешті вийде з середовища низької інфляції", - сказав Елвін Тан, голова відділу валютної стратегії в Азії RBC Capital Markets.

Безліч даних, опублікованих у вівторок, показали, що рівень безробіття в Японії не змінився і склав 2,5% у листопаді порівняно з попереднім місяцем, тоді як інфляція у сфері послуг для бізнесу залишалася стабільною на рівні 2,3% у минулому місяці.

В інших країнах ківі додав 0,1% до $0,63145, тоді як австралієць востаннє купував $0,68065.