Долар слабо змінюється до євро та єни на малоактивних торгах

Курс долара США практично не змінюється до основних світових валют вдень у понеділок на тлі низьких обсягів торгів на валютних ринках.

Торги в більшості провідних економік світу не проводяться у зв'язку з різдвяними святами.

Пара євро/долар за даними на 13:20 EET торгується на рівні $1,1020 порівняно з $1,1014 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2692 проти $1,2698 за підсумками торгів минулої п'ятниці.

Вартість долара в парі з єною перебуває на рівні 142,38 єни порівняно зі 142,46 єни за підсумками попередньої сесії.

Банк Японії може розглянути коригування грошово-кредитної політики в разі, якщо темпи зростання зарплат і цін у країні змінюватимуться в потрібному напрямі, заявив глава регулятора Кадзуо Уеда в понеділок.

Водночас він наголосив на наявності високої невизначеності щодо прогнозу економічної активності та інфляції як у Японії, так і в інших країнах. За словами Уеди, керівництво Банку Японії має намір дотримуватися зваженої грошово-кредитної політики, намагаючись збалансувати позитивні та негативні ефекти низьких ставок для ринків.