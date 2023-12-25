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Долар слабо змінюється до євро та єни на малоактивних торгах
14:14 25.12.2023 |
Курс долара США практично не змінюється до основних світових валют вдень у понеділок на тлі низьких обсягів торгів на валютних ринках.
Торги в більшості провідних економік світу не проводяться у зв'язку з різдвяними святами.
Пара євро/долар за даними на 13:20 EET торгується на рівні $1,1020 порівняно з $1,1014 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2692 проти $1,2698 за підсумками торгів минулої п'ятниці.
Вартість долара в парі з єною перебуває на рівні 142,38 єни порівняно зі 142,46 єни за підсумками попередньої сесії.
Банк Японії може розглянути коригування грошово-кредитної політики в разі, якщо темпи зростання зарплат і цін у країні змінюватимуться в потрібному напрямі, заявив глава регулятора Кадзуо Уеда в понеділок.
Водночас він наголосив на наявності високої невизначеності щодо прогнозу економічної активності та інфляції як у Японії, так і в інших країнах. За словами Уеди, керівництво Банку Японії має намір дотримуватися зваженої грошово-кредитної політики, намагаючись збалансувати позитивні та негативні ефекти низьких ставок для ринків.
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