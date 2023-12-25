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НБУ встановив довідковий курс гривні на рівні 37,5749 грн/$1
12:50 25.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 25 грудня 2023 року.
|Показник
|22.12.2023
|25.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.5966
|37.5747
|-0.058
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 25 листопада - 37,5525 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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