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АНАЛІТИКА

Долар стабільний до основних світових валют на різдвяних торгах

09:08 25.12.2023 |

Фінанси

 

Курс долара США слабко змінюється у парах з євро, фунтом стерлінгів та ієною вранці у понеділок.

Торги на більшості провідних світових ринків не проводитимуться у зв'язку з різдвяними святами.

ICE індекс DXY, що розраховується, демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,13%, ширший WSJ Dollar Index зростає на 0,03%.

Пара євро/долар за даними на 8:16 EET. торгується на рівні $1,1013 порівняно з $1,1014 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2695 проти $1,2698 за підсумками торгів минулої п'ятниці.

Вартість долара в парі з єною становить 142,43 єни порівняно зі 142,46 єни за підсумками попередньої сесії.

Імовірність, що Японія закінчить період низької інфляції та досягне цінової стабільності, зростає, сказав у понеділок голова Банку Японії Кадзуо Уеда.

Водночас він зазначив наявність високої невизначеності щодо прогнозу економічної активності та інфляції як у Японії, так і в інших країнах. За словами Уеди, керівництво Банку Японії має намір дотримуватись виваженої грошово-кредитної політики, намагаючись збалансувати позитивні та негативні ефекти низьких ставок для ринків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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