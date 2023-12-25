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Артур Еш
Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до майже $1 мільярда
07:17 25.12.2023 |
Національний банк за тиждень з 18 по 22 грудня на міжбанківському валютному ринку продав 978,4 млн доларів і купив 1,13 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 978,4 млн доларів, що на 114,69 млн доларів більше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 863,71 млрд дол.
При цьому регулятор купив 1,13 млн доларів, а тижнем раніше - 1,2 млн.
2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.
Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.
Загалом від початку року Нацбанк продав вже 27,937 млрд доларів, а купив - 218,98 млн доларів.
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