Індекс S&P 500 закрився зростанням напередодні довгих святкових вихідних

Акції США закрилися в п'ятницю різноспрямовано, оскільки інвестори наближалися до різдвяних свят перетравивши прохолодніші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції, які зміцнили ставки на зниження процентних ставок Федеральної резервної системи у новому році.

У другій половині дня всі три індекси стали менш значущими у легкій торгівлі після початкового зростання на даних, що показують, що інфляція сповільнюється та наближається до цільового показника центрального банку США.

Nasdaq приєднався до S&P 500 у позитивній зоні, тоді як індекс "блакитних фішок" Dow номінально закрився нижче.

"Деякі трейдери готові відступити пізно ввечері в п'ятницю, щоб не наразитися на ризик протягом довгих вихідних, а ми переживаємо період підвищених геополітичних ризиків", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку. «Але більшість трейдерів та інвесторів перебувають на ринку, тому що це було величезне зростання».

Компанії з малою капіталізацією дещо випередили загальний ринок: індекс Russell 2000 зріс на 0,8%.

Усі три індекси продемонстрували восьмий щотижневий приріст поспіль, що стало найтривалішою тижневою переможною серією для S&P 500 з кінця 2017 року.

Для Nasdaq та Dow це найдовша смуга послідовного тижневого зростання з початку 2019 року.

Індекс S&P 500 зараз знаходиться в межах 1% свого рекордного закриття, досягнутого в січні 2022 року. Якщо він закриється вище за цей рівень, це підтвердить, що еталонний індекс знаходиться на бугаєвому ринку з моменту досягнення дна в жовтні 2022 року.

"У контексті того, що ми спостерігали з початку року, те, що ми побачили в четвертому кварталі, насправді досить незвичайне", - сказав Майкл Грін, головний стратег компанії Simplify Asset Management з Нью-Йорку. "Малі капітали продовжують свій абсолютний відрив".

"Індекс Russell 2000 зріс із торішнього падіння, станом на серпень, до зростання на 15,6% за рік", - сказав Грін. «Це справді стало раллі всього».

В останній торговий день перед довгими вихідними було опубліковано низку даних, зокрема, звіт Міністерства торгівлі про витрати на особисте споживання (PCE), який показав, що інфляція продовжує знижуватися до середньорічного цільового показника ФРС у 2%.

Окремий звіт показав, що нові замовлення на основні капітальні товари виявилися значно вищими за очікування аналітиків, що є позитивним сюрпризом, який є гарною ознакою для планів корпоративних витрат США.

Водночас вони зміцнюють переконання в тому, що центральний банк не лише почне знижувати відсоткові ставки вже в березні 2024 року, а й може впоратися із приборканням інфляції, не вкидаючи економіку в рецесію, «м'яко сісти».

«Звіт PCE був дуже миролюбним. Загальний показник показав дефляцію протягом місяця. Він був дуже позитивним і можливо кроком до зниження ставок», - сказав Гриски. «Дехто закликає, щоб це сталося у березні. Ми вважаємо, що це надто оптимістично».

"Економіка сильна", додав Гриски. "На даний момент зниження ставок не потрібне".

Фінансові ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів у березні з ймовірністю 74,1%, згідно з даними CME FedWatch tool.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 18,38 пункту, або 0,05%, до 37 385,97, S&P 500 додав 7,88 пункту, або 0,17%, до 4 754,63, а індекс Nasdaq Composite додав 29, 11 пунктів, або 0,19%, до 14 992,97.

З 11 основних секторів індексу S&P 500 споживчий сектор виявився єдиним, хто програв, у той час як споживчі товари отримали найбільший процентний приріст.

Акції Nike впали на 11,8% після того, як виробник спортивного одягу знизив річний прогноз продажів через обережні споживчі витрати. Акції компаній-аналогів Foot Locker та Dick's Sporting Goods впали на 2,7% та 3,9% відповідно.

Акції Karuna Therapeutics злетіли на 47,7% після угоди Bristol Myers Squib про придбання виробника ліків за 14 мільярдів доларів готівкою.

Зростаючі емітенти на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищували падаючі у співвідношенні 2,25 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,92 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг 39 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 176 нових максимумів та 64 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 9,63 мільярда акцій порівняно із середнім показником 12,52 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.