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Артур Еш
Долар дешевшає до основних валют перед публікацією статданих зі США
14:51 22.12.2023 |
Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю.
Увага трейдерів спрямована на звіт про доходи й витрати американців за листопад, що містить дані про динаміку ключового показника інфляції (індекс PCE), який відстежує Федеральна резервна система (ФРС).
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає сповільнення темпів зростання індексу PCE минулого місяця до 2,8% у річному виразі з 3% у жовтні, індикатора базової інфляції PCE Core - до 3,3% з 3,5%.
Мінторг США оприлюднить цей звіт у п'ятницю о 15:30 EET.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,26%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.
DXY завершує в мінусі другий тиждень поспіль, що пов'язано з очікуваннями суттєвого зниження базової процентної ставки ФРС наступного року.
Пара євро/долар за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,1026 порівняно з $1,1011 на закриття попередньої сесії. З початку грудня курс євро зріс на 1,2% до долара й перебуває на максимумі за чотири місяці.
Курс фунта до долара становить $1,2738 проти $1,2689 напередодні.
Експерти Fitch Ratings вважають, що ключові процентні ставки ФРС, Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Англії вже досягли пікових рівнів у нинішньому циклі посилення грошово-кредитної політики.
Згідно з прогнозом агентства, всі три центробанки зменшать ставки на 75 базисних пунктів (б. п.) до кінця 2024 року. У результаті верхня межа діапазону ставки ФРС опуститься до 4,75% річних, базова ставка за кредитами ЄЦБ - до 3,75%, Банку Англії - до 4,5%.
Курс долара до єни за даними на 14:00 EET опустився до 141,97 єни проти 142,12 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/юань торгується на рівні 7,1250 юаня проти 7,1394 юаня напередодні.
Вартість швейцарського франка до долара в п'ятницю підскочила до максимуму з 2015 року - 0,8576 франка/$1.
Франк демонструє найкращу динаміку серед валют G10 цього року завдяки очікуванням, що швейцарський ЦБ (SNB), як і раніше, прагнутиме підтримувати сильну нацвалюту.
SNB залишив ключову ставку на рівні 1,75% за підсумками засідання, що відбулося минулого тижня. Водночас керівництво швейцарського ЦБ попередило, що й надалі уважно стежитиме за динамікою інфляції та коригуватиме грошово-кредитну політику в разі потреби.
Інфляція у Швейцарії сповільнилася до 1,4% у листопаді - мінімуму з жовтня 2021 року.
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