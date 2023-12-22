Європейські акції падають через падіння технологій та виробників спортивного одягу

Європейські акції у п'ятницю трохи знизилися під тиском виробників технологій та спортивного одягу, тоді як інвестори були на голках напередодні вирішального показника інфляції у США, а ринки оцінювали внутрішні дані, щоб підтримати ставки на зниження процентних ставок наступного року.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 об 11:25 EET знизився на 0,1%, продемонструвавши найслабший тижневий результат за шість місяців.

Нові правила Китаю щодо обмеження витрат на ігри спровокували падіння акцій голландського технологічного інвестора Prosus на 18,6%. Це спричинило зниження технологічного сектора на 1,4%, що призвело до галузевого спаду.

Акції французького розробника відеоігор Ubisoft також впали на 6,2% до найнижчого рівня з кінця березня.

Сектор товарів особистого користування та товарів для дому втратив 0,6%, а акції Adidas та Puma впали на 6,0% та 5,7% відповідно після того, як американський аналог Nike знизив річний прогноз продажів.

Акції JD Sports також впали на 5,2%, а ширший сектор роздрібної торгівлі втратив 1,1%.

Проте зростання акцій енергоресурсів та основних ресурсів на тлі зростання цін на сировину обмежило падіння індексу STOXX 600.

Основна увага в цей день приділяється базовому індексу цін PCE у США - ключовому показнику інфляції для ФРС - оскільки інвестори шукають підказки про глобальний цикл грошово-кредитної політики.

Індекс STOXX 600 завершить 2023 рік зростанням на 12%, відзначивши зростання у грудні другий місяць поспіль, оскільки ставки на нижчі відсоткові ставки набирають обертів, навіть незважаючи на те, що політики Європейського центрального банку (ЄЦБ) активно намагаються придушити такі очікування.

Проте загрози зберігаються через побоювання щодо економічного спаду, свідчення якого вже виявляються.

«Ми розпочали 2023 рік досить песимістично, зі стійкою інфляцією, агресивною поведінкою ЄЦБ і виходом із зими з побоюваннями щодо постачання енергоносіїв до Європи і того, чи рухається ЄС до глибокої рецесії», - сказав Стюарт Коул, головний. в «Еквіті Капітал».

«Але 2023 року все виявилося не так погано, як побоювалися. Битва з індексом споживчих цін здебільшого виграна, і якщо ЄЦБ зможе розпочати скорочення наступного року, ми сподіваємося, що спад не буде надто глибоким. "

Тим часом свіжі дані єврозони показали, що зростання валового внутрішнього продукту Іспанії в третьому кварталі трохи сповільнилося, тоді як інші дані показали, що ціни на житлову нерухомість у Німеччині в третьому кварталі впали на 10,2%, що є ще одним поганим знаком для сектора нерухомості.

Акції Argenx підскочили на 7,1% після падіння на 28% за два дні після того, як її аутоімунний препарат не пройшов дослідження, яке тестувало його на пацієнтах із двома шкірними захворюваннями.

Котирування британської Harbour Energy другий день поспіль зросли на 4,7% після того, як вона погодилася придбати неросійські нафтогазові активи Wintershall Dea в рамках операції вартістю 11,2 мільярда доларів.

Інвестори також згортаються на сезон відпусток, оскільки європейські ринки закриті у понеділок на Різдво.