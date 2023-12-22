Ціни на золото зростають, оскільки долар сягає 4-місячного мінімуму

Ціни на золото зросли в п'ятницю, продовжуючи зростання порівняно з попередньою сесією після невеликого зниження прогнозу ВВП США за третій квартал і слабких даних ринку праці, які призвели до того, що долар впав до чотиримісячного мінімуму.

Тепер основна увага зосереджена на ключових даних щодо інфляції, які мають бути опубліковані сьогодні, для отримання додаткових підтверджень того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки у 2024 році.

П'ятничне зростання призвело до того, що спотове золото наблизилося до виходу з торгового діапазону 2000-2050 доларів за унцію, встановленого минулого тижня, оскільки бугаї по золоту вітали ознаки охолодження економіки США.

О 07:16 EET спотове золото зросло на 0,2% до $2049,20 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що минає в лютому, зросли на 0,5% до $2060,65 за унцію. Обидва інструменти знаходилися на більш ніж двотижневих максимумах, а також налаштовані на тижневе зростання більш ніж на 1%.

Зростання золота відбулося після того, як у четвер долар досяг більш ніж чотиримісячного мінімуму.

Переглянуті дані щодо ВВП у третьому кварталі показали, що економіка США зросла трохи менше, ніж спочатку очікувалося. Дані, як і раніше, показують, що економіка США зростає набагато швидше, ніж інші економіки в розвиненому світі.

Проте менше, ніж очікувалося, зростання щотижневих заявок на допомогу по безробіттю посилило надії на охолодження ринку праці.

Охолодження економічного зростання свідчить про зниження інфляції та активності на ринку праці - двох основних моментів, куди слід звернути увагу ФРС у разі зниження відсоткові ставки. Дані за індексом цін PCE (ключовий індикатор інфляції для ФРС) будуть опубліковані пізніше в п'ятницю.

Очікується, що значення, як і раніше, буде значно вищим за річний цільовий показник ФРС у 2% - тенденція, яка може призвести до того, що центральний банк посуне зміну відсоткових ставок 2024 році на пізніші терміни.

Очікування зниження ставок вже у березні 2024 року призвели до сильного зростання цін на золото минулого тижденя, хоча деякі представники ФРС попередили, що ставки на швидке пом'якшення грошово-кредитної політики з боку ФРС були надмірно оптимістичними.

Проте жовтий метал зараз торгується менш ніж на 100 доларів від рекордно високого рівня, досягнутого раніше у грудні, оскільки він виграв від перспективи нижчих відсоткових ставок. Високі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у золото.

Серед промислових металів ціни на мідь у п'ятницю практично не змінилися, але вагалися поблизу найвищих рівнів з початку серпня.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, залишаються на рівні $3,9253 за фунт і були налаштовані на щотижневий приріст на 0,9%.

Ціни на червоний метал підскочили на тлі перспективи зниження відсоткових ставок у 2024 році, що, як очікується, підвищить глобальну економічну активність та підтримає попит на мідь.

Очікується, що зростаючий попит на екологічно чисту енергетику та електромобілі також підвищить попит, тоді як постачання міді, як очікується, знизиться на тлі закриття шахт у Перу та Панамі.