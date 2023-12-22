Долар упав напередодні даних з інфляції у США

У п'ятницю долар впав близько понад чотиримісячного мінімуму перед публікацією ключового показника інфляції в США, який вийде сьогодні, що дасть додаткову ясність щодо того, наскільки вільно Федеральна резервна система може знизити процентні ставки наступного року.

Долар США досяг п'ятимісячного мінімуму щодо новозеландського долара і тритижневого мінімуму щодо євро на початку азіатських торгів, відновивши своє зниження після того, як раптовий напад неприйняття ризику в Нью-Йорку в середу призвів до розпродажу американських акцій. та зростання долара.

Тепер основна увага приділяється п'ятничним даним за базовими споживчими витратами США (PCE) - переважним показником базової інфляції ФРС - для отримання підказок про те, наскільки сповільнюється інфляція у найбільшій економіці світу.

Очікується, що базовий індекс цін PCE зросте на 3,3% у річному обчисленні порівняно з жовтневими 3,5%.

"Розподіл інфляції в США зараз вважається асиметричним і одностороннім, з високою ймовірністю нижчих рівнів", - сказав Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone.

«Отже, ФРС розширила можливості для пом'якшення політики у разі виникнення необхідності. І хоча представники ФРС заявляють, що їхню роботу ще не завершено, і останній ривок до досягнення цільового показника інфляції в 2% є найважчим, вони можуть набагато ефективніше знижувати навантаження, коли основний PCE становить 3,5% і падає.».

По відношенню до кошика валют долар останній раз торгувався на позначці 101,76, утримуючись близько чотиримісячного мінімуму 101,72, досягнутого на попередній сесії.

Індекс долара був на шляху до щотижневої втрати близько 0,8% і, схоже, продовжить зниження на 1,3% минулого тижня після того, як ФРС залишила двері відчиненими для зниження ставок наступного року на своєму останньому засіданні з політики на 2023 рік. .

Австралійський долар впав на 0,09% до $0,6797, хоча й залишився неподалік свого п'ятимісячного максимуму в $0,68035, першого досягнутого в четвер.

Востаннє ківі зростав на 0,03% до $0,6296 після досягнення сесійного максимуму $0,6298, тоді як євро досяг максимуму на рівні $1,10125.

Фунт стерлінгів практично не змінився, склавши $1,26905, і був готовий до незначного тижневого зростання під тиском британських даних щодо інфляції, що вийшли цього тижня, які виявилися значно нижчими за очікування.

"Оскільки інфляція наближається до цільового показника, на ринку зростатиме тенденція ігнорувати яструбині коментарі політиків", - сказала Джейн Фоулі, старший валютний стратег Rabobank. «Ймовірно, це буде особливо актуально у Великій Британії через слабкість економічних перспектив».

В Азії єна востаннє трималася на позначці 142,09 за долар, не звертаючи уваги на дані п'ятниці, які показали, що у листопаді основні споживчі ціни в Японії зросли на 2,5% порівняно з попереднім роком, відзначивши найповільніші темпи зростання за більш ніж рік, і знявши тиск з Банку Японії для поетапного згортання масштабного стимулювання економіки.

Японська валюта, схоже, завершила тиждень практично без змін після того, як Банк Японії раніше цього тижня зберіг свою ультра-м'яку політику і було мало натяків на те, коли він зможе відійти від негативних процентних ставок.