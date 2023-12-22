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Волл-стріт різко виросла, відновившись завдяки зростанню фішок

07:50 22.12.2023 |

Фінанси

 

Фондові індекси США у четвер закрилися зростанням, відігравши велику частину втрат попереднього дня, оскільки економічні дані посилили оптимізм з приводу того, що Федеральна резервна система пом'якшить грошово-кредитну політику і відродила схильність інвесторів до ризику.

Акції всіх трьох основних індексів США продемонстрували зростання на тлі зростання цін на чіпи, на чолі з Micron Technology після квартального прогнозу, що перевершило очікування, що висунуло вперед високотехнологічну Nasdaq.

Ралі посилилося з наближенням закриття сесії: індекси S&P 500 і Nasdaq зросли більш ніж на 1%.

Дані в четвер показали, що економічне зростання в США в третьому кварталі було не таким стійким, як спочатку було заявлено, і на напруженому ринку праці, який ФРС вважає за перешкоду для охолодження інфляції, з'являються тріщини.

«Той факт, що показники ВВП за третій квартал не були переглянуті у бік підвищення, а фактично були зменшені, дає інвесторам впевненість у тому, що шлях, яким йде ФРС, про який вони оголосили минулого тижня, не зміниться найближчим часом. ", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

Американські акції різко впали в середу ближче до вечора, перервавши багатосесійне ралі, Розпродаж, можливо, був прискорений операціями з хейджування, які пов'язані з короткостроковими угодами з опціонами.

"Вчора інвестори говорили про фіксацію прибутку після дуже тривалого та послідовного святкового ралі", - сказав Грег Бассук, виконавчий директор AXS Investments у Нью-Йорку.

"Інвесторам було б розумно купувати на цих падіннях", - сказав Бассюк, додавши, що, на його думку, акції "завершить рік упевнено".

Оцінка ймовірністі того, що центральний банк США знизить цільову ставку за фондами ФРС на 25 базисних пунктів вже у березні, становить 71,3%, згідно з даними CME FedWatch tool.

Ринок очікує звіту Міністерства торгівлі про витрати на особисте споживання (PCE), який вийде у п'ятницю і охоплюватиме зростання доходів, споживчі витрати та інфляцію.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 322,35 пункту, або 0,87%, до 37 404,35, S&P 500 додав 48,4 пункту, або 1,03%, до 4 746,75, а індекс Nasdaq Composite додав 185, 92 пункти, або 1,26%, до 14 963,87.

Усі 11 основних секторів індексу S&P 500 завершили торги на позитивній території, а найбільший процентний приріст продемонстрували акції споживчих дискреційних компаній.

Micron Technology прогнозує квартальну виручку вище за ринкові оцінки, і її акції підскочили на 8,6% на тлі ознак відновлення чіпів пам'яті в 2024 році після одного з найзначніших спадів за останні роки.

Індекс напівпровідників Philadelphia SE та акцій компаній із виробництва мікросхем для житла зріс на 2,8%.

Акції американських виробників електромобілів Tesla, Lucid Group та Rivian Automotive зросли на 1,6-3,0% після того, як у звіті повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають можливість підвищення тарифів для китайських виробників електромобілів.

Акції Triumph Group злетіли на 32,9% після того, як постачальник аерокосмічної продукції заявив, що продасть свій бізнес після обслуговування компонентів компанії AAR Corp за 725 мільйонів доларів.

Акції Blackberry, зареєстровані в США, впали на 12,7% після того, як прогноз виручки в четвертому кварталі виявився нижчим за очікування.

Зростаючі емітенти на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищували падаючі у співвідношенні 3,65 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,79 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг 17 нових 52-тижневих максимумів та одного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 79 нових максимумів та 68 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,88 млрд акцій порівняно із середнім показником у 12,28 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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