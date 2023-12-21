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У Нацбанку пояснили падіння курсу гривні зростанням попиту на валюту

18:15 21.12.2023 |

Фінанси

 

Ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлене зростанням попиту на іноземну валюту, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук.

"У грудні чистий попит на іноземну валюту продовжив зростати, і, реагуючи на цю ситуацію, ми почали продавати більше на ринку. Водночас і відповідно до декларованих принципів ми почали дозволяти курсу, по-перше, послаблюватися, а потім із певним часом ще зі збільшенням цього попиту почали дозволяти йому більше послаблюватися", - сказав він у четвер, виступаючи під час представлення огляду макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічних стратегій.

При цьому в другій половині жовтня - у першій половині листопада була сприятлива ситуація на валютному ринку. Обсяги чистого попиту на іноземну валюту були на мінімумах за останні кілька місяців, що давало змогу курсу зміцнюватися, зазначив заступник голови НБУ.

Ситуація почала розгортатися з другої половини листопада, і в грудні чистий попит продовжив зростати. Реагуючи на це, Нацбанк збільшував продаж валюти на ринку, водночас дозволяючи курсу послаблюватися в міру збільшення попиту, додав Ніколайчук.

"Знову ж таки, ця ситуація є для нас абсолютно нормальною, ми декларували, що наші дії на ринку будуть адекватні відповідній ситуації, і курс повинен коливатися в обидва боки, ми згладжуємо ці коливання, водночас даємо змогу курсу виступати коригувальним механізмом і для валютного ринку, і для макроекономічних процесів", - сказав Ніколайчук.

Як повідомлялося, НБУ за підсумками торгів на міжбанку 20 грудня знизив офіційний курс гривні на 0,6%, або на 23 копійки, - до мінімального в її історії рівня 37,5516 грн/$1. Сумарно з понеділка долар за офіційним курсом подорожчав на 1,4%, або на 53 коп., а загалом із 26 листопада, коли розпочалася виражена тенденція до ослаблення національної валюти, - приблизно на 4,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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