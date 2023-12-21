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1% на день: Зеленський підписав закон про обмеження ставок за мікрокредитами
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.
"Президент підписав законопроєкт №9422 про обмеження ставок мікрокредитувальників. Законопроєкт пропонує поступово знизити та обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Закон, серед іншого, запроваджує показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом", визначає порядок його розрахунку та встановлює максимальний його розмір на рівні 1% на день від загального розміру кредиту.
Як повідомлялося, 22 листопада Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг", який передбачає обмеження ставок за мікрокредитами.
Ставка 1% за добу за формулою складного відсотка виводить на річну ставку близько 3880%, 0,08% - 1930%.
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